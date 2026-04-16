Los vecinos de la Plaza Mayor irán al Juzgado si la propiedad del edificio en ruina no actúa en un mes

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Victoria Fernández salió «asustada» de la reunión con el jefe de Obras del Ayuntamiento de Burgos a la que acudieron varios vecinos de la Plaza Mayor para abordar la problemática del inmueble de la calle Cardenal Segura 2 y 4, en estado de «ruina inminente», que tantos quebraderos de cabeza les trae desde hace tiempo. No por el mes de plazo que se ha dado a los propietarios para que actúen, tal y como avanzaba horas antes el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso. Lo que en realidad le inquietó fue que «no garantizan que no afecte a los edificios colindantes».

No tendría que ser así, en principio, porque según le comunicaron «los derrumbes suelen darse hacia dentro». Sea como fuere, tanto ella como el resto de vecinos que asistieron a la reunión tienen claro que recurrirán a la vía judicial si los propietarios del edificio no mueven ficha en el plazo establecido por el Ayuntamiento. Llegado el caso, también se retomaría la acción reivindicativa. Un paso que, esperan, no sea necesario pese a que Fernández se pregunte «por qué no se ha actuado subsidiariamente ya».

Mientras Fernández y otros residentes se encontraban dentro del Consistorio junto a un abogado que defiende sus intereses, un grupo de vecinos respaldaba la manifestación convocada expresamente para denunciar esta situación. Durante el encuentro, que se prolongó algo menos de una hora, se les informó de que deberán esperar unos «tres meses» para que la ansiada actuación se ponga en marcha.