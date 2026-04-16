Burgos activa un plan de control del arbolado con 92 ejemplares en riesgo alto

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El plan de gestión de riesgo del arbolado de Burgos se acaba de aprobar inicialmente en la última Junta de Gobierno, si bien, antes de su visto bueno definitivo se abre un periodo de 10 días para la participación ciudadana.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, explicó que en las próximas horas quedará publicado en la web del Ayuntamiento donde particulares y asociaciones podrán consultarlo y realizar aportaciones o alegaciones que se examinarán desde la Concejalía de Medio Ambiente.

El documento, elaborado por la empresa que gestiona el mantenimiento de los parques y jardines, la UTE Valoriza Servicios Medioambientales y Parque Norte, analiza el estado de más de 42.000 ejemplares en la ciudad e identifica un total de 92 árboles en situación de riesgo alto.

Además, establece otros niveles de riesgo como son el bajo y el medio en función del posible impacto sobre personas y bienes, así como una periodicidad de revisión adaptada a cada caso.

En concreto, los árboles catalogados como de riesgo alto deberán ser inspeccionados con una frecuencia máxima de seis meses, mientras que aquellos con riesgo medio serán revisados anualmente y los de riesgo bajo cada dos años. Además de los 92 ejemplares en situación más comprometida, el documento recoge 3.660 árboles con riesgo medio.

Desde el equipo de Gobierno han precisado que la catalogación como riesgo alto no implica necesariamente la tala de los ejemplares, sino que conlleva una vigilancia más estrecha y la adopción de las medidas necesarias para minimizar posibles incidencias.

Según las explicaciones de Ballesteros, los 92 árboles con mayor nivel de riesgo se encuentran repartidos por toda la ciudad, y el documento detalla su ubicación concreta y las actuaciones recomendadas en cada caso.

La concejala popular subrayó que este instrumento permitirá reforzar el control del arbolado urbano y actuar de forma preventiva, dentro de un seguimiento continuo que realiza el área de Medio Ambiente en coordinación con las empresas adjudicatarias de los tres lotes del mantenimiento de la infraestructura verde en la ciudad.