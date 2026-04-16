Burgos impulsa el Centro Enogastronómico en el viejo Asador Aranda con la aprobación del proyecto

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno ha dado luz verde al proyecto del futuro Centro Enogastronómico en la Llana de Afuera, con una inversión cercana a los 930.000 euros. El plazo de ejecución de las obras para transformar el antiguo Asador de Aranda en un nuevo recurso turístico vinculado a la gastronomía es de 15 meses.

Los siguientes pasos que dará el Ayuntamiento de Burgos pasan por redactar los pliegos que permitan sacar a licitación las actuaciones en este espacio que, entre otras cuestiones, tiene previsto acoger una sala para demostraciones culinarias, 'show cooking'. Desde el área de Turismo se tratará de agilizar todos estos trámites, ya que, como indica el concejal Carlos Niño, existe partida económica en el presupuesto de 2026, por lo que es viable comenzar las obras en este ejercicio. Las cuentas contemplan una partida plurianual para 2026 y 2027, con 500.000 euros para este año y otros 430.000 para el siguiente.

Otra cuestión en la que se trabaja paralelamente al desarrollo de los pliegos es en la futura gestión del Centro Enogastronómico. En este sentido, desde el equipo de Gobierno, su portavoz, Andrea Ballesteros, especificaba que se está hablando con otras instituciones o asociaciones que puedan "participar activamente" en el desarrollo de las actividades de dinamización de los espacios. Una de las implicadas podía ser la Diputación de Burgos, a través de la marca 'Burgos Alimenta'.

El equipo de Cristina Ayala apostó ya desde la precampaña electoral por el desarrollo de esta iniciativa, como ha recordado Ballesteros, que manifestaba que se ha alargado en el tiempo la aprobación del proyecto por varios trámites urbanísticos que han tenido que acompañar al diseño al estar en un lugar de especial protección por su cercanía a la Catedral y al Camino de Santiago.

Así, ponía como ejemplo que se ha necesitado un informe de excepcionalidad que se ha incorporado al expediente, antes de proceder a la aprobación del proyecto de ejecución, desarrollado por el equipo de arquitectos de Barrio y Cameno. El pasado mes de junio, en un Consejo de Urbanismo, se indicó que iba a ser necesario disponer de un Estudio de Detalle que ordene los volúmenes de este inmueble, por lo que se ralentizaba este proyecto.

Desde el PP tuvieron que tomar distintas acciones, ya que de inicio se contaban con fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que se vincularon a la adecuación del espacio. Se contaba con 225.000 euros de Europa para ejecutar una actuación en la que se preveía invertir alrededor de 780.000 euros. Finalmente, se optó por pasar esa cantidad a otras actuaciones, como ha sido el arreglo de la muralla, a la altura del paseo de los Cubos, con la idea de no perder los fondos que debían justificarse en un inicio antes de final de 2025, aunque luego Europa amplió el plazo.

El interés del área de Turismo del Ayuntamiento de Burgos por desarrollar este Centro Enogastronómico quedó patente cuando el concejal Carlos Niño aseguró que la iniciativa saldría adelante "con o sin fondos europeos". Por tanto, será con una partida 100% municipal como se puedan ejecutar las actuaciones.

Vista del edificio municipal que albergó el restaurante Asador de Aranda y donde el PP quiere desarrollar un centro dedicado a la gastronomía y el vino.Óscar Corcuera

Detalles del diseño propuesto

El diseño aprobado mantiene la estructura básica del edificio, cuyo último uso fue el hostelero y que lleva cerrado más de una década, con el número de plantas existente y el volumen del mismo. El inmueble de titularidad municipal cuenta con una superficie aproximada de 448 metros cuadrados y 385 metros cuadrados construidos.

En la planta sótano se instalarán los aseos y diferentes zonas de almacenaje que incluye estantes para uso alimentario y cava para vinos. Para la planta baja, en la que se desarrollarán usos didácticos relacionados con la gastronomía y el vino para promover el conocimiento de los productos de la tierra de Burgos, se ubicará la recepción y el control de acceso, así como una cocina equipada.

En este espacio se encuentra el horno de leña, de la época del asador, que se solicita en el pliego que se mantenga o se cree uno nuevo para desarrollar una zona de demostración y escuela de asado de diferentes productos. Deberá ser una planta con la mayor superficie diáfana posible y, también, reservar una pequeña parte a almacén de material.

La planta primera contará con un espacio multiusos para promover degustaciones y catas realizadas por productores, cocineros, enólogos y sumilleres. Además, se indica la propuesta de crear un lugar para eventos de demostraciones culinarias (showcooking), cursos de cocina y conferencias sobre el ámbito de la gastronomía y la enología. Entre el equipamiento que se plantea, se incluyen una decena de cocinas móviles con ruedas.

Por último, en la planta entrecubierta se especifica que no se actuará más allá de mantener la geometría, uso y volumetría existente.