Ayala rebaja la urgencia del plan de ajuste y pide a PSOE y Vox que "no alarmen" sobre las cuentas

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, dejaba entrever que no tiene demasiada prisa por concretar el plan interno de ajuste económico anunciado el pasado lunes por el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo. Si bien reconocía la necesidad de analizar cómo incrementar los ingresos y se refería, igual que hizo el edil, a la conveniencia de reforzar la venta de parcelas vinculadas a los extintos consorcios y a mejorar la inspección tributaria, la regidora rebajó la urgencia de estas actuaciones y situó el foco en la ejecución del presupuesto, que entrará en vigor la próxima semana tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. "Ahora tenemos que centrarnos en eso", aseguró.

Ayala insistió en que las cuentas municipales no atraviesan una situación de riesgo y rechazó los mensajes lanzados desde PSOE y Vox, cuyos representantes coincidían en tildar el resultado de la liquidación de 2025 de "preocupante" por implicar, según la edil socialista Sonia Rodríguez, un "aprobado raspado". Sin embargo, la alcaldesa optó por destacar que las cuentas gozan de "equilibrio financiero", afear a la oposición sus mensajes y reclamar que "no alarmen" a la ciudadanía.

La regidora defendió que la actual situación responde a una estrategia deliberada de su equipo de Gobierno, centrada en aumentar la inversión y reducir deuda, en lugar de acumular remanentes. En ese sentido, reivindicó precisamente el cambio de modelo respecto al anterior mandato: "Tomamos la decisión de no tener el dinero en el banco".

Con tal argumento justificó tanto la citada reducción de remanentes como la necesidad de abordar ajustes a futuro, por supuesto sin prisa. Y es que Ayala dejó claro que "no hay un horizonte temporal determinado" para plantearlos, al tiempo que recordaba que, en todo caso, será voluntario, pues "no estamos incumpliendo absolutamente nada", afirmó, para recalcar que esta situación permite trabajar sin presión.

En su intervención, defendió además que el actual nivel de inversión y amortización de deuda permitirá afrontar proyectos estratégicos para la ciudad. Como ejemplo, citó el futuro desarrollo del Mercado Norte, una actuación valorada en más de 23 millones de euros que, apuntó, "será posible gracias a la gestión financiera realizada".

El debate sobre el pretendido plan económico-financiero de carácter interno y voluntario, que en ello incidió Manzanedo en su momento para distanciarse de que se tratara de una imposición externa, se produce en paralelo a la ya mencionada aprobación definitiva del presupuesto municipal. Podría entrar en vigor "el lunes o el martes", precisó Ayala, que reclamó centrar la atención en la gestión inmediata de las partidas de las que se podrá hacer uso desde ese momento. Aprovechó la alusión para recordar lo "mucho que costaba sacar adelante" este documento dada la "situación de minoría" del PP en el Ayuntamiento de Burgos.

En ese contexto, cargó una vez más contra los grupos de la oposición por el "bloqueo" durante la tramitación, con especial mención al partido que fue socio de gobierno: Vox. Según expuso, esa falta específica de apoyo de los de Abascal -pues del PSOE "era de esperar"- condicionaba los tiempos y añadía complejidad al proceso.

En paralelo, el equipo de Gobierno trabaja ya en una futura modificación presupuestaria, aunque sin concretar cifras ni calendario. Ayala reconoció que aún no está cerrada, pero aseguró que se avanza para tenerla lista "lo antes posible".