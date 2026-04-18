El PP de Burgos se rearma para el ciclo electoral de 2027 reivindicando liderazgo en la provincia

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Burgos inicia su estrategia de cara al próximo ciclo electoral con el horizonte puesto en 2027, con unos comicios locales a corto plazo y también generales si es que no hay adelanto, en un contexto que la formación considera favorable tras los últimos resultados autonómicos. Así lo trasladó el presidente provincial, Borja Suárez, instantes antes de la Junta Directiva Provincial, la primera después de las regionales, que se ha celebrado este sábado en el Salón Rojo del Teatro Principal.

La directiva de los populares ha comenzado a trazar su hoja de ruta política con críticas al PSOE, por el proceso de regularización de inmigrantes que Suárez califica de "obsceno", pero también a Vox, a quien acusa de promover "discursos xenófobos".

Suárez dejó claro que el partido afronta esta nueva etapa desde una posición de fortaleza, tras encadenar varias victorias electorales en la provincia. "Es el momento de hacer balance, pero también de seguir trabajando para consolidar un proyecto político que ha demostrado su respaldo en las urnas", señaló.

En ese proceso de rearme, el dirigente popular endureció su discurso contra el Partido Socialista, al que acusó de haber relegado a Burgos dentro de su estructura política. A su juicio, las decisiones adoptadas por los socialistas tras las elecciones reflejan un "desprecio" hacia la provincia. Suárez aseguró que "al secretario regional, al señor De la Rosa, se le relega de una posición que históricamente ostentaba el Partido Socialista, y, por tanto, se está relegando a la provincia de Burgos dentro de los planes del Partido Socialista".

El presidente provincial de esta formación contrapuso esa situación con el papel que, según defendió, desempeña el PP, situando a Burgos "en el centro de las políticas de desarrollo" de Castilla y León. En este sentido, reivindicó el peso económico de la provincia, especialmente en el ámbito industrial, y exigió una financiación "justa", para criticar que las propuestas del Gobierno central son claramente insuficientes.

"El modelo actual no responde a la realidad de territorios como el nuestro", sostuvo, insistiendo en que Castilla y León —y Burgos en particular— no pueden seguir infrafinanciadas pese a su aportación al crecimiento y al empleo.

Inmigración

En el marco del inicio del proceso de regularización de inmigrantes que ha promovido el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Suárez opinó que, además de "obsceno", es "electoralista", y defendió un modelo alternativo basado en el control, la planificación y la vinculación al empleo.

En este punto, trató de fijar una posición intermedia: rechazó los discursos xenófobos, pero también criticó lo que considera una gestión improvisada del Gobierno. "Ni el todo vale ni los extremos solucionan nada", vino a resumir, apostando por una inmigración "ordenada" que permita sostener el tejido económico y los servicios públicos. Desde su punto de vista, el PP "se debe mantener en el espacio del centro y de la razón" frente a los "discursos de taberna" y los "discursos del cabreo" en el momento en el que se trabaja en un pacto con Vox para que Alfonso Fernández Mañueco pueda comenzar a gobernar. Según concluyó, "de otra manera nuestros pueblos van a desaparecer. De otra manera no vamos a poder mantener servicios esenciales".