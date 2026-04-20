Vox Burgos denuncia el «desprecio continuo» del PP ante los acuerdos del Pleno

Un momento del Pleno ordinario del mes de marzo, en el que se habló de la liquidación del presupuesto de 2025.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Desprecio continuo». Así ha calificado el concejal de Vox, Nacho Peña, el interés del equipo de Gobierno hacia las proposiciones aprobadas en el Pleno municipal. Según explicó el edil, esta situación de «incumplimiento de los acuerdos plenarios» se viene «arrastrando desde hace varias sesiones», dejando en evidencia una «falta de voluntad política para ejecutar las iniciativas de los grupos de la oposición, incluso aquellas que cuentan con el respaldo del propio Partido Popular».

Ante esta situación, Peña recordó que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) que «los acuerdos adoptados son de cumplimiento obligatorio» y señaló que «todas las propuestas deben ser ejecutadas de forma inmediata, ya que no incurren en ninguno de los supuestos legales que harían decaer su ejecutividad».

Para la formación de Vox, el equipo de Gobierno «no da valor» a las proposiciones y las condena al olvido en un «cajón», incluyendo «aquellas que ellos mismos apoyan». En este sentido, Peña critica que «el apoyo del PP a las proposiciones de la oposición responde a un mero interés político y no a una intención real de cumplimiento».

A juicio del edil, este comportamiento supone «un retroceso democrático comparable a los siglos XVI o XVIII», describiendo la gestión actual como la de un «gobierno absolutista» que, «pese a estar en minoría, concentra el poder sin límites y sin rendir cuentas a nadie».

Finalmente, Peña ha recordado que el Pleno «es el órgano soberano y el que representa la voluntad directa de los votantes», lamentando que «cualquier actuación que se separa de la hoja de ruta del equipo de Gobierno es sistemáticamente ignorada». «La política es priorizar y nuestras propuestas son prioritarias para la ciudadanía», afirmó el concejal, quien exigió «humildad y democracia» al equipo de Gobierno y que «respeten y ejecuten los acuerdos adoptados en el Pleno».