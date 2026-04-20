Seguros, energía y venta on line copan las reclamaciones en la OMIC

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Seguros, energía y venta online son los sectores que protagonizan las reclamaciones que se presentaron el año pasado en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Durante ese periodo, la entidad gestionó 2.651 reclamaciones, un 27% menos que el año anterior. Se dividen en 1.013 expedientes de reclamación y 738 solicitudes de arbitraje.

El descenso de las acciones de protesta por parte de los consumidores burgaleses está vinculado a una cuestión muy concreta. «El año pasado hubo una empresa, Farmaferoles, que requirió numerosas consultas por una serie de problemas con la venta online, y es lo que ha supuesto ese descenso en las cifras», destacó al respecto el concejal de Comercio, César Barriada.

Las reclamaciones suponen el 13,6% del total de ciudadanos atendidos y servicios prestados, que alcanzaron las 19.373 personas. Las quejas y denuncias fueron 1.913, un 14% menos que hace un año.

Este ejercicio destaca el incremento de reclamaciones relacionadas con el comercio presencial (307), seguros (232), energía —relativa al suministro de luz, gas y combustibles— (196), comercio online (176), viajes (163) y automóviles (159). Desde la oficina apuntan en su memoria que «se registra un incremento notable de reclamaciones en el ámbito de la vivienda, especialmente en relación con reformas, compraventa de vivienda de nueva construcción o de segunda mano y arrendamientos».

En el apartado de tramitación de conflictos, la OMIC actúa como Junta Arbitral de Consumo, donde se solicitaron 738 arbitrajes que han caído prácticamente a la mitad por el conflicto de venta online farmacéutica. Del total, se han admitido a trámite 368, mientras que 235 se trasladaron a otras juntas arbitrales por cuestiones de competencia. En este caso, telefonía, venta online y energía copan los desencuentros que, con esta herramienta, evitan llegar al juzgado.

Aunque la actividad más habitual en la OMIC es la consulta de información: un total de 16.722 peticiones de asesoramiento por parte de los consumidores, de las que el 60% se atendieron en las propias oficinas. «La confianza de los consumidores en la oficina es elevada; la satisfacción general es de un 9,3 sobre 10 y muestra la eficiencia en la atención a quienes se acercan, así como la relevancia del tiempo de espera», señaló Barriada.

En total, 10.036 consultas se realizaron de forma presencial. Le sigue la atención telefónica, que creció un 30% con 4.580 solicitudes. Cae un 46% la atención por vía telemática, que se situó en 2.106 solicitudes de información el año pasado.

Por sectores, lo que más dudas genera es el automóvil (2.833 consultas), seguido de los diferentes servicios profesionales (1.888), el comercio online (1.601) y el comercio tradicional (1.571).

Bonos al consumo

Por otro lado, el concejal de Comercio, César Barriada, quiso destacar que habrá Bonos al Consumo y que ya se cuenta con partida para gestionar esta actividad. Por primera vez desde 2020 se ha incluido una partida en los Presupuestos del Ayuntamiento, que ya están publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, «Es una cifra que jamás ha estado en el presupuesto y, en esta ocasión, siendo previsores y atendiendo a las demandas que se nos han ido realizando, se incopora una partida de 350.000 euros que irá destinada a comercio y en otras ocasiones no ha sido así», explicó el edil.

Durante los último años, la medida contaba con un presupuesto de más de un millón de euros destinados a comercio y hostelería. Siempre se retrasaba a final del año, en las dos últimas campañas coincidia con el periodo de Black Friday y Navidades puesto que se supeditaba la financiación de la medida a las modificaciones de crédito. No obstante el concejal no ha aclarado si la partida, que se reduce, se ampliará en ese mismo trámite que lo financiaba íntegramente en ejercicios pasados.