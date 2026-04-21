Vox tiende la mano al PP ante «el complejo horizonte que se presenta» tras el incendio de la flota de autobuses

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Una desgracia muy importante para la ciudad». Así ha calificado el portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez- Acitores, el grave incendio que la pasada madrugada calcinaba gran parte de la flota municipal de autobuses y las propias cocheras.

El concejal, quiso enviar un «mensaje de agradecimiento al mecánico que, poniéndose en riesgo, ha salvado cuatro autobuses de las llamas» y a quien «ha deseado una pronta recuperación» también lanzó un mensaje de unidad al equipo de Gobierno. «Estamos para lo que se nos necesite» y «tienen nuestra ayuda para buscar soluciones lo antes posible a esta compleja situación», añadió.

Martínez- Acitores recordó que este suceso «no solo afecta a la movilidad de los ciudadanos, también impacta de forma directa en los trabajadores del servicio, para quienes hay que buscar una solución», apuntó.

El portavoz de la formación avanzó que ahora es momento de abordar «todo lo relativo a los seguros» y es en ese apartado donde la formación ha ofrecido su conocimiento. «Es fundamental resolver este tema muy bien para evitar el quebranto económico del Ayuntamiento», recordó.

Por otra parte, los concejales de Vox propusieron en la reunión mantenida con la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, «hablar con otras ciudades para pedir la cesión de algunos vehículos» y es que «el horizonte que se nos plantea, con más de la mitad de la flota quemada, es muy complejo».