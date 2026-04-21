El PSOE exige reducir el pago de servicios fuera de contrato

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Los servicios sin contrato que se abonan con cargo a modificaciones extrajudiciales de crédito es una práctica habitual en las administraciones. Permite mantener actividad mientras se gestiona y adjudica un contrato con la administración a una entidad privada. Para el PSOE en la Diputación Provincial de Burgos el problema es que «el volumen de facturas ha ido creciendo con respecto al año anteriores y el equipo de Gobierno ya lleva tres años para poner medidas a esta situación», señaló la portavoz del PSOE en la Diputación, Nuria Barrio.

En el próximo pleno se abordará el análisis del Informe Anual de Control Económico del año 2025 donde se ponen números a los pagos de servicios fuera de contrato en la Diputación Provincial. En total 3,7 millones de euros que representa el 10,34% del total de las facturas de la insititución. «Llama la atención que determinados servcios nunca han tenido contrato». Enumera Barrio en este saco actuaciones como el suministro de oxígeno medicinal y de servicios religiosos en las residencias de ancianos, el control de plagas o la publicidad institucional en medios de comunicación. Apunta también que «se tramitan como contratos menores actividades que tendrían que ser objeto de licitación». Explica que servicios como el suministro de diverso material sanitario o ropa y vestuarios en residencias de ancianos se gestionan mediante esta fórmula.

Un informe que vuelve a destacar la carencia de personal del área de Intervención. «Se habla de una ausencia de medios con la reducción de efectivos que si comparamos con otras diputaciones cercanas vemos que es relevante, en Burgos hay 16 efectivos frente a los 27 de Salamanca con la que, por población, estamos paralelos», denunció.

Abrir las puertas de la Diputación a los escolares

Nuria Barrio realizó estas valoraciones sobre el informe sobre las cuentas de la institución provincial tras la presentación de la proposición al pleno del PSOE donde busca que la entidad se acerque a los ciudadanos. En concreto propone replicar la iniciativa de visita de escolares al Ayuntamiento mediante el programa La Ciudad también en seña en el palacio del Paseo del Espolón.

«Las instituciones públicas deben ser accesibles a la ciudadanía, debemos y tenemos la obligación de atender las instituciones a la ciudadanía en un concepto también de transparencia institucional y participación. Debemos abrir las puertas de la Diputación a los escolares», reivindicó Barrio. Se plantea la iniciativa para los centros educativos de las localidades menores de 20.000 habitantes, la estricta competencia de la Diputación Provincial de Burgos, pero también ir más allá e incluir en estas visitas a los centros de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

El PSOE solicita crear un grupo de trabajo en la Comisión de Cultura para decidir que ciclo educativo se incluiría en este programa, diseñar el material educativo de la visita que incluya desde el funcionamiento de la institución a la historia del palacio que es sede de la Diputación. También consideran que es necesario crear un contenido a coordinar con los centros educativos para desarrollar material didáctico adaptados a las distintas edades. Proponen que, si es necesario, se plantee facilitar transporte para llegar a los colegios o institutos de toda la provincia.