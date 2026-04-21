Burgos renueva su corte real: Valeria Lezcano y Beatriz Plaza las elegidas

Ceremonia de elección de la Reina Mayor y Reina Infantil de Burgos para 2026.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Burgos ya cuenta con una nueva corte. La tradición de elección de las reinas mayor e infantil sigue más viva que nunca. Marina Temiño, Reina Mayor 2025, y Sofía Santana, Reina Infantil 2025, y toda su corte han cedido el testigo a una nueva corte. El proceso arrancó el pasado 13 de marzo con la publicación de las bases. Y se ha cerrado este 21 de abril con la elección de Beatriz Plaza, representante de la peña El Rincón de Castilla, como Reina Mayor de Burgos en 2026 y Valeria Lezcano, que forma parte de la Peña Los Titos, como Reina Infantil de Burgos 2026.

Junto a ellas acompañarán como damas las representantes de Estampas Burgalesas y Blusas de Zurbarán en la corte infantil. La corte mayor estará integrada por las reinas de Estampas Burgalesas, Blusas de San Esteban y los grupos de danzas Justo del Río y María Ángeles Saiz.

El pasado viernes 17 de abril, tuvo lugar la presentación ante el jurado de las candidatas inscritas en la convocatoria. Dos días después se celebró la tradicional jornada de convivencia entre las diferentes integrantes a reinas, puesto que no se ha cumplido un año más el número necesario de 30 aspirantes para iniciar el proceso de elección de rey. En esta jornada es decisiva en el fallo del jurado puesto que en estas actividades del 17 y 19 de abril se juegan el 70% de la puntuación final. En la gala de hoy en la que cada una de las candidatas toma la palabra para presentarse resuelve el 30% de la puntuación.