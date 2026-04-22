Diputación de Burgos da luz verde a la línea de ayudas de 400.000 euros para hostelería y comercio rural

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Luz verde a la línea de ayudas para la hostelería y el comercio local de municipios y entidades locales de menos de 20.000 habitantes. La Diputación de Burgos ha aprobado esta subvención que tiene como objetivo «para apoyar a los profesionales que actúan como piezas clave en la vertebración de los pequeños pueblos de la provincia», tal y como señaló la viceopresidenta de la Administración provincial.

Dotada con 400.000 euros, esta ayuda «es un compromiso firme de la Diputación con el mantenimiento del tejido económico en nuestros pueblos, apoyando a sectores clave como la hostelería y el comercio, que son fundamentales para fijar población y generar dinamismo en el medio rural».

Está destinada a autónomos y empresas que dispongan de un máximo de dos establecimientos abiertos en el sector correspondiente y busca «incentivar que los negocios permanezcan abiertos durante todo el año para garantizar que la población no abandone los pueblos por falta de servicios básicos», tal y como señaló el diputado provincial de Formación, Empleo y Desarrollo Local, Javier Arroyo.

El popular avanzó que «cada establecimiento percibirá aproximadamemente 1.9000 euros», una cuantía ligeramente superior a la de la convocatoria anterior, en la que cada establecimiento percibió 1.500 euros. Aunque «importante» para Arroyo «lo relevante de esta ayuda no es solo la cuantía económica, sino ofrecer certidumbre y continuidad de servicios diarios a los ciudadanos del medio rural».

Esta subvención, que «puede destinarse especialmente a cubrir costes de la Seguridad Social del establecimiento», se «complementa con otras líneas de actuación de la Diputación que tienen como objetivo mantener los establecimientos abiertos en los pueblos como la ayuda al cambio de titularidad, que permite que muchos negocios echen la persiana tras la jubilación de sus dueños», recordó.

En este sentido, los populares destacaron que «la actividad comercial y hostelera en la provincia no ha disminuido, gracias también a la colaboración con la Junta de Castilla y León, que ofrece ayudas directas para bares y centros sociales», señaló Arroyo.

El periodo subvencionable abarca desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2026, contemplando «actuaciones orientadas a sostener la actividad, mejorar la competitividad y garantizar la continuidad de estos servicios esenciales en el entorno rural» porque «entendemos que sin comercio ni hostelería no hay vida en los pueblos», añadió Sierra.

FARMACIAS

A esta línea de ayudas se sumará en breve la destinada a las farmacias rurales, que estará dotada con 100.000 euros y que «se aprobará en breve». A través de esta subvención , «en esta edición se incrementa la subvención a las farmacias con Viabilidad Económica Comprometida (VEC), pasando de los 2.500 euros de la convocatoria anterior a los 2.700 o 2.800 euros» y el resto de farmacias «se acercarán ya a los 2.000 euros de ayuda», avanzó Arroyo.