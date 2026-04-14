Burgos ciudad y provincia se unen para crear 24 paquetes turísticos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Dormir en Burgos, degustar un vino de Arlanza en Covarrubias, una cena medieval, pasear por los fiordos burgaleses y rastrear los rincones de la Catedral de Burgos, Santo Domingo de Silos, el Cementerio de Sad Hill y la Cartuja de Miraflores. Es la propuesta de 'Burgos. Los fiordos y escenarios de película', uno de los 15 paquetes dirigidos a viajes en grupo. Una ruta de una semana por la icudad de Burgos y Lerma y entrada al castillo de burgos, monasterio de Cartuja de Miraflores, Santodomingo de Silos, Santa Clara, San Salvador de Oña y La Vid junto con el Castillo de Burgos y de Peñaranda, la ermita de San Bernabé, el Museo Histórico de Merindades, el Centro de Interpretación de Sedano. Con noches de hotel y cinco almuerzos en restaurante por 755 euros.

Son algunas de las propuestas que se integran dentro de la nueva estrategia conjunta de promoción turística que une Ayuntamiento, a través de Proburgos, y Diputación, a través de Sodebur. Se trata de paquetes integrados que la empresa Buscando el Norte SLU, bajo la marca comercial InterRías ya ha empezado a ofrecer a agencias de la provincia de Málaga.