Madrid al rescate: 40 buses de la EMT aliviarán a corto plazo la crisis del transporte urbano en Burgos

El vicealcalde, Juan Manuel Manso, pasaba parte de la mañana en las cocheras arrasadas por el fuego, estudiando posibles ubicaciones de los buses que lleguen desde Madrid.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La cesión gratuita de hasta cuarenta autobuses por parte de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid se ha convertido en la solución 'mágica' para aliviar a corto plazo la profunda crisis en la que quedaba sumido el servicio urbano de Burgos tras el incendio que asoló la cochera de la carretera Poza y calcinó 39 vehículos.

El acuerdo, impulsado tras la llamada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, permite al Ayuntamiento liderado por Cristina Ayala contar con una respuesta "global" y más sencilla de gestionar frente al enorme mosaico de ayudas parciales ofrecidas por otras ciudades, que la regidora burgalesa agradecía de corazón. "No tengo palabras", insistía, tras enumerar el extenso listado de localidades que a lo largo del martes ponían vehículos a disposición de la capital burgalesa. La primera propuesta, según relató, llegaba desde Valladolid apenas a las 8 de la mañana, cuando su alcalde, José Julio Carnero ofreció un bus, que posteriormente fueron dos. Seguirían luego las propuestas de Ciudad Real (dos vehículos), Pamplona (cuatro), León (ocho), Vigo, Valencia, Palma de Mallorca, Santander o Elche, además de las de otros municipios pequeños como Segovia, que brindaba un minibús.

Ayala también destacaba la implicación de la Junta de Castilla y León para coordinar recursos en la comunidad e reiteraba, cual mantra, su "agradecimiento, difícil de expresar", por la solidaridad mostrada, tanto de las instituciones citadas como de la sociedad civil en su conjunto, "que se volcaba para ayudar y animar" en un momento especialmente complicado.

Con todo, la propuesta que finalmente prosperaba es la lanzada por la capital del país, por traducirse en una solución inmediata y homogénea, lo que facilita los trámites preceptivos, vinculados con el propio contrato de cesión o los pertinentes seguros, entre otros aspectos. "Es mucho más fácil en todos los sentidos", reconocía la regidora, reconfortada por salvar en tiempo récord el primero de los numerosos retos que el incidente acarreará a corto, medio y largo plazo.

En concreto, la alcaldesa explicaba que este acuerdo permitirá responder con urgencia y mantener el servicio público. Los autobuses, ya amortizados en la capital y con distintas antigüedades, serán trasladados progresivamente a Burgos con apoyo logístico de Madrid, que también ofrecerá formación a los conductores y asistencia técnica durante el traslado. El convenio no tiene coste inicial para el Ayuntamiento, más allá de asumir seguros y mantenimiento, y tendrá una vigencia inicial de seis meses prorrogables.

En cuanto a los plazos, la llegada será inmediata. Los primeros vehículos comenzarán a trasladarse desde este mismo viernes y el objetivo municipal es que en el plazo de una semana desde el incendio el servicio esté plenamente restablecido. No obstante, Ayala subrayaba que esta medida no devuelve a la situación previa, sino que ofrece cierto "oxígeno" para reorganizar el sistema mientras se trabaja en soluciones estructurales a medio y largo plazo.

En este sentido, el Ayuntamiento ya piensa en la reposición progresiva de la flota mediante nuevos contratos —previsiblemente en régimen de renting— y en la reubicación de las cocheras en Villalonquéjar.