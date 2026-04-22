¿Por qué volverás a ver autobuses azules en Burgos? El inesperado salto al pasado tras el incendio de las cocheras

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La confraternidad que ha demostrado el Ayuntamiento de Madrid con el de Burgos a raíz de la catástrofe de las cocheras municipales va a venir acompañada de un ramalazo nostálgico para los burgaleses que ya peinan canas, por casualidades de la vida y gracias a los cuarenta autobuses que Madrid cederá a la capital burgalesa para que se pueda retomar el servicio con normalidad reemplazando a los coches quemados en la madrugada del pasado martes.

Gracias a este gesto solidario de la capital de España, el color azul va a recuperar el protagonismo en el paisaje de la movilidad urbana de Burgos de forma imprevista, rompiendo una hegemonía del rojo que se ha prolongado durante treinta y siete años. La llegada de los 40 vehículos cedidos por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, prevista para este mismo viernes, supone un despliegue logístico de emergencia que va a devolver a la ciudad la estética en los autobuses que perdió a principios de los años 80 del siglo pasado.

Esta incorporación accidental procedente de la AMT madrileña devolverá los autobuses de color azul a las calles de la capital burgalesa después de que hace más de 45 años se iniciara el cambio progresivo al rojo, que ha sido omnipresente en el Servicio Municipal de Autobuses Urbanos de Burgos.

Este préstamo de autobuses tras arder 39 de los 75 coches de la flota burgalesa el martes supone un salto visual al pasado para los usuarios de mayor edad, quienes verán circular de nuevo el transporte público de color azul con el que estaban pintados todos los autocares hasta la renovación de los ochenta, en la que se apostó por el rojo integral y, más adelante, por una combinación con el color naranja.

La flota de Burgos recupera su estética de los 80

Los vehículos madrileños comenzarán a operar de manera inminente para paliar los daños del siniestro, para que la movilidad ciudadana no se vea comprometida mientras se gestiona la recuperación definitiva de la flota municipal de Burgos con vehículos nuevos.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha destacado la solidaridad institucional que ha permitido articular esta solución y ha agradecido especialmente la ayuda de Madrid para cubrir el vacío operativo dejado por el incendio que diezmó la flota municipal, ya que el auxilio de la capital permite garantizar la continuidad del servicio público sin esperas, integrando de inmediato unas unidades que, por su origen, mantienen la característica librea azul de la EMT madrileña.