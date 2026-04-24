Almez, Ginkgo, Arce... Estas son las nuevas especies de árboles que llegan a Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Ampliar la biodiversidad de los parques y espacios verdes de Burgos. Es la oportunidad que surge tras la drástica decisión de la tala de 18 ejemplares que está realizado la concejalía de Medio Ambiente. Ya se han retirado 13 árboles y quedan unos cinco. Se trata de ejemplares en situación de riesgo alto de deterioro o ejemplares con daño pero que se ubican en zonas de mucho tránsito de personas lo que se define como diana, y se refiere a la alta probabilidad de generar daños en personas o bienes si el árbol falla.

Estos ejemplares se están sustituyendo, dentro de la ampliación de diversidad del Plan de Arbolado, con especies con una mayor biodiversidad. Un documento que trata de poner en orden la situación del arbolado ya existente y las mejores fórmulas de replantación para ampliar la biodiversidad y mantenimiento de los espacios verdes de Burgos. Una intervención que cuenta con un seguimiento anual. «El plan se aprobó por este Ayuntamiento de Burgos en el año 2021 y ahora lo que se hace es comprobar qué se está siguiendo con este plan y ver la imagen que vamos teniendo de este plan director que es el primer año que se revisa y se hará, a partir de ahora, con carácter anual», señaló el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño.

De esta manera, la estrategia permite que en los parques de Burgos se puedan ver ejemplares de la especie Almez, de gran valor ornamental y ecológico, el ginkgo, conocido como el árbol de la vida, diferentes especies de arce o carpe. «Se han incorporado o potenciado 18 especies porque uno de los objetivos es el de mejorar la biodiversidad y potenciar especies que estaban poco representadas», señaló el edil.

En esta reforestación definida en el plan se opta también por la reducción de especies más alergénicas por otras como tilos, amelias o el liriodendrón. También se sustituyen los plantaneros por el roble alba o los árboles del paraíso, de fácil fracturación, por Melias.