El nuevo sistema de cobro condicionará la gratuidad total o parcial de los autobuses

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

«Se nos han quemado más de 20 millones de euros al Ayuntamiento». Con esta frase resumía la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, el complejo panorama que todavía queda por delante a la movilidad municipal con muchos frentes abiertos, pese al alivio inicial que han supuesto los 40 autobuses cedidos por el Ayuntamiento de Madrid.

Una de las cuestiones a las que tiene que dar respuesta el equipo de Gobierno está relacionado con la gratuidad de los autobuses urbanos tras el catastrófico incendio que arrasó 39 vehículos, más de la mitad de los 75 autobuses que componen la flota. Una semana después del voraz fuego y de la cesión de los 40 autobuses de Madrid, la pregunta sobre la gratuidad de los autobuses aún está pendiente de respuesta, ya que los vehículos azules cedidos no cuentan con un sistema de pago compatible con el que se utiliza en los autobuses rojos del Ayuntamiento de Burgos.

Esta fue una de las cuestiones que se debatieron en el encuentro celebrado por la mañana en Vías y Obras, donde se están guardando los autobuses.Encuentro en el que también estuvieron representantes de los trabajadores para ir definiendo los «flecos de cómo vamos a ir avanzando».

Por ello, Ayala indicó que la gratuidad será «en función de cuánto tiempo tardemos en la administración local hacernos con los nuevos sistemas de cobro». La idea que maneja la alcaldesa es que si se tarda mucho en contar con el nuevo sistema de cobro, en los autobuses rojos se pagará y los azules, los cedidos por Madrid, serán gratuitos.

Ayala insistió en que la gratuidad dependerá del tiempo que se pueda aplicar en un servicio que el pasado año superó los 16 millones de viajes, por lo que «no cobrar durante un larguísimo periodo de tiempo» no es sostenible, ya que «la merma para el Ayuntamiento es muy importante». El pasado año el servicio de Autobuses recaudó 2.947.313,35 euros. Solo serían gratuitos todos los autobuses si se consiguiera un sistema de cobro adaptado para todos los vehículos en un plazo corto de tiempo.

La gratuidad en todos los autobuses sería viable solo en el caso de que el nuevo sistema de pago se pudiera poner en marcha en poco tiempo, algo complicado.De momento, ya se han hecho gestiones para buscar ciudades en España que cuenten con sistemas de pago compatibles con el que tiene el Ayuntamiento de Burgos, más en concreto, con el mismos sistema informático.Pero «de momento, no estamos encontrando ciudades que nos puedan vender esos sistemas». Ante esta situación, la alcaldesa adelantó la posibilidad de«hacer de forma lo más inmediata posible un contrato para tener un nuevo sistema». Y aunque fuera un contrato de emergencia«no sabemos lo que puedan durar los plazos». De hecho, añadió, «nos consta que hay algunos que ya están disponibles y fabricados», pero los plazos son inciertos.

Sobre la posibilidad de instaurar otros medios de pago, como pagos en efectivo o con tarjeta, la alcaldesa de Burgos incidió en que «estamos mirando todas las posibilidades, pero todavía no tenemos toda la información para tomar decisiones al respecto».

La alcaldesa remarcó algo que ya señaló tras el incendio, que «no hemos vuelto a la situación del 20 de abril, por lo tanto eso conllevará en adelante distintas cuestiones a las que tendremos que hacer frente de forma responsable». Una de esas cuestiones afecta a 21 de los autobuses calcinados, en régimen de renting. Ayala explicó que ya se está negociando con las dos empresas «cuántos autobuses van a reponer y cuándo los van a reponer». Hay que recordar que las negociaciones son con dos UTES distintas. Por un lado está la unión temporal de empresas con la que se firmó el contrato en el año 2014, cuyo contrato de renting termina el año próximo y «entonces veremos qué es lo que hacemos con esa UTE», apuntó Ayala. Después están los autobuses vinculados a una segunda UTE, con un contrato activado en 2017 y que termina en 2030, por lo que «la situación será distinta».

Respecto a la renovación de los autobuses calcinados «no nos vamos a poner de formar inmediata». Una decisión que se tomará en el «medio plazo». En este contexto, la cesión de los 40 autobuses de Madrid «nos da oxígeno para tomar una decisión a medio plazo». Ayala recordó que el pasado viernes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comentaba que la cesión gratuita de los vehículos es durante un plazo de seis meses, prorrogable en el tiempo, y «luego el alcalde me dijo personalmente que nos daría la opción de comprarlos en un momento determinado».

Eso, incidió Ayala, «lo que nos permite es volver a tener el servicio público de los autobuses y no tener, de forma inmediata, que lanzar un concurso para comprar los nuevos autobuses», por lo que, remarcó, la decisión de la compra de nuevos autobuses se tomará «a medio plazo».

Los autobuses que cedió el Ayuntamiento de Madrid empezarán a funcionar a lo largo de la semana, con más probabilidad a final de semana. En la reunión en Vías y Obras se ha comentado la posibilidad de que empiecen a operar a final de semana.

Los autobuses llegaron desde Madrid cargados de gas, en este caso de GNC, por lo que «si no surge nada en principio sí que esperamos a lo largo de la semana, a finales de semana, tenerlos disponibles y funcionando». Los vehículos llegan en buenas condiciones de uso. De hecho, según recordó a la alcaldesa, «los autobuses que nos han prestado, varios de ellos tienen menos kilómetros de los que tenían algunos de los nuestros y tienen un mantenimiento muy bueno». El viaje a Burgos fue una prueba porque «no sabíamos cómo se iban a comportar en el momento más complejo, la subida a Somosierra» y solo se sobrecalentó uno.