Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Convivir con la discapacidad supone, en muchos casos, afrontar una serie de retos que se multiplican exponencialmente en aquellas zonas carentes de servicios cercanos. Claro ejemplo el del medio rural, donde las desigualdades tienden a acentuarse por la escasez de recursos, tanto materiales como humanos, al alcance de las familias.

Para mitigar dicha problemática, Cocemfe Castilla y León impulsó a principios de año ConVive Rural, un proyecto pionero, dirigido a la infancia, centrado en la identificación, diagnóstico y tratamiento de trastornos relacionados con la alimentación. De momento, el programa se está llevando a cabo en las provincias de Burgos y Palencia con el objetivo de atender a 42 familias hasta finales de 2027.

«Los niños con discapacidad necesitan ayuda, sobre todo en alimentación», remarcaba este martes Elvira Hernando, terapeuta ocupacional de la entidad, durante la presentación del proyecto en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras (CREER). Consciente de que «el mundo rural aísla» e impide la «participación activa del menor» en actividades socioculturales, ConVive Rural parte de una evaluación inicial de cada caso para establecer cauces de «acompañamiento familiar» y «coordinación» con los Servicios Sociales, centros de salud y colegios.

Partiendo de esta base, reforzada con talleres de terapia ocupacional, logopedia o apoyo psicológico en «casos puntuales», se busca promover «rutinas saludables» que favorezcan el desarrollo vital del menor y de su entorno.

La «prioridad», según expuso la gerente de Cocemfe Castilla y León, Asunción de Elorduy, será atender a familias en situación de «especial vulnerabilidad», con pocos recursos económicos y sin red de apoyo familiar. En cualquier caso, una de las metas que persigue ConVive Rural es «mantener el arraigo territorial y evitar la despoblación» mediante la prestación de una cartera de servicios que incluye «formación especializada para familias» o herramientas de «robótica social».

En lo que atañe a la provincia de Burgos, el programa se ha implantado en Lerma, Pradoluengo, Roa, Villadiego, Melgar de Fernamental, Quintanadueñas, Arcos de la Llana e Ibeas de Juarros. Se trata, según De Elorduy, de enclaves «estratégicos» para extender el trabajo de los cuatro profesionales que trabajan sobre el terreno (dos terapeutas y dos logopedas) al ámbito domiciliario. No obstante, tampoco se descarta llegar a más localidades para asistir a «las personas que realmente lo necesitan, mucho más si son vulnerables».

Tras una primera de contacto con las familias, que tal y como ha podido comprobar Hernando «nos abren las puertas siempre con una sonrisa», ConVive Rural pretende afianzarse en ambas provincias para el posterior traslado de las «lecciones aprendidas» a las administraciones competentes. Solo así, concluyó De Elorduy, será posible mejorar la calidad de vida de los menores con discapacidad de «manera activa».