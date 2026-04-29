Antolin cierra 2025 con 4.700 millones en pedidos y con la mejora de rentabilidad

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Antolin, proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del automóvil, cerró el ejercicio 2025 con una entrada de pedidos nuevos de 4.700 millones de euros, un 81% más que en 2024, confirmando la confianza de los grandes fabricantes de automóviles en la propuesta de valor de la compañía.

Este resultado se logró en un entorno de mercado que continuó siendo exigente a lo largo del año, marcado por el débil crecimiento de la producción mundial de vehículos ligeros y la volatilidad generada por las políticas arancelarias internacionales.

A pesar de ello, la ejecución del Plan de Transformación permitió a Antolin mejorar su rentabilidad. “En los últimos 12 meses hemos tomado medidas para asegurar la posición de liderazgo de Antolin en el mercado de soluciones tecnológicas para el interior del automóvil, y los resultados demuestran que vamos en la dirección correcta. Nuestro plan pasa por perseverar en esta línea, y adaptarnos con agilidad al exigente contexto de mercado, como siempre hemos hecho”, ha asegurado Cristina Blanco, CEO de Antolin.

El margen Ebitda reportado mejoró 0,4 puntos porcentuales respecto al año anterior, hasta situarse en el 8,0%, mientras que el margen Ebitda run-rate -ajustado por costes extraordinarios e incluyendo las sinergias del Plan de Transformación- se mantuvo estable en el 9%.

Los costes de reestructuración descendieron hasta los 28 millones de euros, frente a los 51 millones del año anterior, lo que refleja el avance en la ejecución del plan. Por su parte, las ventas del ejercicio se situaron en 3.726 millones de euros, un 11,1% por debajo del nivel alcanzado en 2024. En términos comparables -ajustado al nuevo perímetro- las ventas descendieron un 4,6%. El Ebitda cayó un 6%, hasta los 296 millones de euros, y el resultado neto del ejercicio fue negativo, hasta 81 millones de euros.

Las ventas se vieron afectadas por la debilidad de la producción en Europa, la incertidumbre arancelaria en Norteamérica y el proceso de reequilibrio del mercado en China.

Los tres grandes mercados presentan dinámicas complejas: Europa arrastra problemas de competitividad, con precios elevados del vehículo eléctrico y la presión creciente de nuevos competidores; Norteamérica muestra una adopción más lenta de la electrificación en un contexto proteccionista; y Asia atraviesa una intensa guerra de precios que tensiona toda la cadena de suministro.

En Norteamérica, la compañía se anotó un crecimiento del 1,1%, impulsada por el inicio de producción de nuevos modelos. En Europa y Resto del Mundo (Marruecos, Brasil y Sudáfrica), Antolin registró una caída comparable del 6,5%, lastrada por el ciclo de vida de los programas y menores volúmenes. En Asia, Antolin acusó una caída del 9,6%, penalizada por la situación en China.

Entrada de pedidos histórica y diversificación de clientes

El dato más relevante del ejercicio fue la entrada de pedidos nuevos, que alcanzó los 4.700 millones de euros, con un crecimiento del 81% respecto a los 2.600 millones de euros registrados en 2024.

Los nuevos contratos provienen de un conjunto diversificado de fabricantes globales, ampliando la base de clientes de la compañía con proyectos de mayor rentabilidad.

De cara a 2026, Antolin espera mantener los ingresos entre 3.400 y 3.500 millones de euros, en línea con la previsión de un ligero descenso de la producción global de automóviles.

Según la última proyección de S&P Mobility, se espera que la producción de vehículos caiga un 1,8% este año, hasta 91.4 millones de unidades. El conflicto en Irán introduce una incertidumbre que, por el momento, no se ha incorporado a las previsiones, si bien Antolin no tiene exposición directa en ventas a las regiones afectadas.

Solidez financiera y avances en el Plan de Transformación

La compañía siguió avanzando en el plan de desinversiones previsto en el Plan de Transformación que persigue readaptar la huella industrial de la compañía a la nueva realidad del mercado. Además, en diciembre de 2025 se acordó la venta de tres sociedades en India a Shriram Pistons & Rings por 159 millones de euros. Estas desinversiones se suman a los 21 millones captados en el resto del plan de venta de activos ejecutado durante el año.

En julio de 2025, la compañía firmó un préstamo sindicado de 150 millones de euros, avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y suscrito por cinco de sus principales entidades financieras, con un plazo de siete años y un período de carencia de 18 meses.

En esta misma línea, en enero de 2026, la compañía renovó su programa de factoring sin recurso sindicado por un importe de 220 millones de euros. La compañía continúa analizando iniciativas adicionales para fortalecer su estructura de capital.