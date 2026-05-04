Burgos recupera las frecuencias de los autobuses con seis semanas de gratuidad por delante

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El servicio de autobuses urbanos de Burgos avanza hacia la recuperación de la normalidad cuando este lunes, 4 de mayo, la red ha vuelto a funcionar con regularidad gracias a la incorporación de autobuses cedidos por el Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, pese a contar con 58 vehículos en la calle, los mínimos que se necesitan para restablecer las frecuencias, desde el equipo de Gobierno, la alcaldesa, Cristina Ayala, ha recordado en sus últimas intervenciones que esto no devuelve al servicio de Movilidad y Transportes a la realidad previa al 21 de abril, antes del incendio en las cocheras, porque la pérdida económica es de decenas de millones de euros y quedan muchas decisiones que tomar.

«Desde primera hora de la mañana de este lunes los vehículos están circulando con total normalidad», agregó el presidente del Smyt, César Barriada, durante el Pleno extraordinario convocado para acordar la suspensión de la tasa por el uso del transporte público durante al menos seis semanas.

La solución adoptada pasa por una flota provisional de 40 autobuses procedentes de Madrid que permiten cubrir el déficit generado por el incendio. Sin embargo, estos vehículos carecen del sistema tecnológico necesario para la gestión de cobros, tarjetas y geolocalización, lo que obliga a un periodo transitorio hasta completar su adaptación.

Este proceso técnico, que incluye la instalación de nuevas máquinas de validación y el desarrollo de software compatible con el sistema municipal, se prolongará previsiblemente entre un mes y mes y medio. Durante este tiempo, el Ayuntamiento trabaja en la sustitución progresiva de los equipos y en la integración de toda la flota bajo un mismo sistema. La Junta de Gobierno aprobó un contrato de urgencia para hacerse con 45 equipos y lograr su montaje a la mayor brevedad.

La ciudad necesita 58 autobuses para operar el servicio de lunes a viernes y solo contaba con 31, por lo que como mínimo eran necesarios 27 vehículos azules para trabajar. Es posible que se requieran más a diario, ya que en Burgos se usan en muchas líneas articulados y los llegados son convencionales de 12 metros; por tanto, en algunos horarios se reforzarán las líneas con más vehículos.