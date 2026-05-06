El PSOE se ofrece a mediar con la Junta para que la ampliación de El Plantío salga adelante

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Con una mezcla de pesimismo y esperanza, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos confía en lograr que el proyecto de ampliación de El Plantío pueda llevarse a cabo. Para lograrlo, los socialistas se ofrecen a mediar ante la Junta de Castilla y León, junto al equipo de Gobierno, personal técnico y de propio Burgos Club de Fútbol para subsanar las deficiencias detectadas en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

«Si continuamente hablan de diálogo, ¿por qué no nos han reunido?», se preguntaba este miércoles el portavoz socialista, Josué Temiño, antes de considerar que «no se ha hecho absolutamente nada porque el Partido Popular siempre estuvo en contra de la reforma de El Plantío». Y aunque dude de que las obras puedan ejecutarse a corto plazo porque «no hay tiempo», se muestra partidario de sacar adelante el proyecto «cueste lo que cueste».

Partiendo de la base de que el dictamen desfavorable del Consejo Regional de Urbanismo ha supuesto un «duro golpe para nuestra ciudad y los aficionados», Temiño recordó que el Ejecutivo autonómico ya había remitido dos informes previos, en junio de 2026 y enero de este mismo año, instando a corregir una serie de «deficiencias» que se han pasado por alto. Así las cosas, no descarta que pudiese existir cierta «complicidad» entre el Ayuntamiento y la Junta para que «no llevar a cabo este proyecto».

Lo fundamental, al margen de la inminente reunión que tendrá lugar en Valladolid para abordar los problemas detectados, es que el equipo de Gobierno responda «lo antes posible». Sobre todo, tal y como enfatizó Temiño, después de estar «más de un año vendiendo humo siendo plenamente conscientes de la situación».

Pase lo que pase, el portavoz del grupo socialista opina que la alcaldesa, Cristina Ayala, y su segundo de abordo, Juan Manuel Manso, debieran pronunciarse sobre lo ocurrido hasta ahora. «En vez de dar explicaciones torticeras, deben pedir perdón al Burgos Club de Fútbol y a su masa social», concluyó plenamente convencido de que el Ejecutivo municipal utilizará el incendio de las cocheras de los autobuses urbanos a modo de «tirita» con el fin de tapar la herida.