El PSOE denuncia retrasos en pagos y una situación "crítica" en la Escuela Municipal de Teatro de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista alerta de los problemas económicos que atraviesa la Escuela Municipal de Teatro porque el Ayuntamiento de Burgos adeuda la cantidad de 15.000 euros, correspondientes al 30% del convenio que mantienen, por el cual recibe el total de 75.000 euros anuales.

La concejala Blanca Carpintero denuncia una situación crítica que se ha solventado, de momento, con el hecho de que varios profesores han adelantado 11.000 euros de su bolsillo, además de otros 3.000 euros reclamados por la Seguridad Social para evitar un procedimiento judicial previsto para el 20 de mayo por impagos en las cotizaciones.

Desde el PSOE consideran que el problema evidencia "la lentitud" administrativa del Ayuntamiento de Burgos. Carpintero recordó que la documentación justificativa para el pago fue presentada el 22 de febrero y denunció que no se agilizó el expediente hasta que la dirección de la escuela alertó de la gravedad de la situación. Así, relata, que la directora de la escuela se puso en contacto con la presidenta de la Gerencia, Andrea Ballesteros, para trasladarle la situación y es entonces "cuando parece que se intentan agilizar los trámites" para que desde Intervención se pueda fiscalizar y proceder al pago.

Ante esta situación, los socialistas opinan que una propuesta, similar a la planteada para la Escuela de Música, podría ser una solución: municipalizar esta formación "porque son servicios buenos para la ciudad que cubren una necesidad cultural". Según Carpintero, "planteamos que esos profesores de la Escuela de Teatro sean asumidos como personal municipal". Sin embargo, desde el equipo de Gobierno ya se opusieron a esta vía, cuando se propuso este tipo de alternativa para la escuela 'Antonio de Cabezón'.

Fiestas de San Pedro

Por otro lado, la socialista indicó que se aprovechó la reunión del consejo de administración de la Gerencia de Cultura para preguntar por las fiestas de San Pedro. "Ya queda poquito y le hemos preguntado al señor Barriada si nos podía contar algo", precisó Carpintero, que se muestra preocupada con la respuesta facilitada: un escueto "estamos trabajando en ello".

Ante la falta de información, los consejeros del PSOE han dejado constancia en el acta de la petición de un consejo extraordinario con antelación suficiente para que se traslade información concreta sobre los actos de San Pedro, tanto los institucionales como la programación de conciertos, para que podamos "valorar y opinar y quién sabe si aportar". Desde el PSOE indican que, si no tienen respuesta a esta petición, podrían forzar, por la representatividad que tienen en el Ayuntamiento como grupo mayoritario, ese consejo extraordinario.

Carpintero ha repasado otros asuntos más conocidos, pero sobre los que tampoco hay novedades, como son los pagos pendientes de varios conciertos a la Orquesta Sinfónica de Burgos, así como a los grupos que actuaron en el escenario de los Cuatro Reyes en las fiestas de 2024. "Es kafkiano", resumió, para indicar que en estas últimas actuaciones se ha decidido hacer expedientes individuales por cada uno de los conciertos, pero que el problema sigue siendo que no se sabe quién dio la orden de que subieran al escenario.