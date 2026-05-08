Las obras de la muralla de Burgos revelan restos de una antigua torre defensiva

La alcaldesa de Burgos, Cristina, Ayala y el concejal de patrimonio, Angel Manzanedo, con técnicos frente a la muralla.EUROPA PRESS

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Las excavaciones realizadas en el marco de las obras de la muralla de Burgos han revelado que la estructura interior del torreón se conserva en un estado "muy bueno" y presenta bóvedas de gran interés patrimonial.

Las primeras conclusiones apuntan a que podría tratarse de una torre vigía anterior al siglo XI, vinculada al sistema defensivo primitivo de Burgos antes incluso de la consolidación del castillo.

Así lo ha trasladado el arquitecto Javier Garabito durante una visita a los trabajos junto a la alcaldesa, Cristina Ayala, acompañada por el concejal de Patrimonio, Ángel Manzanedo, representantes del estudio de arquitectura responsable del proyecto y técnicos de la empresa adjudicataria de las obras.

Los responsables técnicos han precisado que todavía no existe una datación definitiva, aunque sí consideran acreditado que se trata de un elemento "anterior al siglo XI".

En este contexto, la alcaldesa ha destacado el valor histórico del hallazgo y ha abierto la puerta a futuras actuaciones que permitan poner en valor el torreón y habilitar espacios visitables dentro del recorrido de la muralla.

Garabito ha recordado además que el Torreón de Doña Lambra ya figuraba como uno de los elementos prioritarios en el Plan Director de la Muralla redactado en 2001, debido a su deterioro y al potencial cultural y turístico del entorno.

El Ayuntamiento de Burgos mantiene en marcha las obras de rehabilitación integral de un tramo de la muralla de la ciudad, una actuación iniciada el pasado mes de febrero tras el desprendimiento registrado el 28 de septiembre de 2024 y que afecta a varios lienzos y torres del recinto defensivo histórico con una inversión de 564.000 euros.

La obra salió a licitación por algo más de 700.000 euros y cuenta con una aportación de 300.000 euros procedente de los Planes de Sostenibilidad Turística vinculados al Plan de Recuperación y Resiliencia.

Las actuaciones se desarrollan en los lienzos y torres comprendidos entre los cubos 3, 4 y 5, así como en distintas puertas del entorno.

La regidora ha detallado que los trabajos se centran tanto en la parte exterior visible desde el Paseo de los Cubos como en el interior de la estructura defensiva, donde se ha detectado una "importante afección" causada por la vegetación y las raíces de árboles que, con el paso del tiempo, han provocado desplazamientos de piedras y daños estructurales.

En este sentido, ha señalado que la acumulación de vegetación "ha generado problemas de seguridad para los peatones" y ha obligado a actuar con rapidez al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC).

Los trabajos incluyen labores de drenaje, consolidación y retirada de raíces tanto en el interior como en el exterior del monumento y uno de los aspectos más destacados de la intervención ha sido el hallazgo y recuperación parcial del Torreón de Doña Lambra, considerado por los técnicos como uno de los elementos defensivos más antiguos de la ciudad.