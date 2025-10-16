El Ayuntamiento tramita por urgencia las actuaciones de consolidación de la Muralla de Burgos

Estado de la cara interior de la muralla en la Puerta de Judería, en la muralla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA

Publicado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del PP ha aprobado los pliegos para sacar a concurso las obras en la zona de la Muralla de Burgos, donde se registraron desprendimientos en octubre de 2024, en el Paseo de los Cubos, más en concreto en la Puerta de Judería.

El proyecto contempla intervenir en una zona más amplia de la prevista de inicio, como ha indicado el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso. De esta manera, las actuaciones de consolidación afectarán a los lienzos L3, L4, L5, Torres T1, T2 y T3, así como a la Puerta B (Judería) de la Muralla y el presupuesto base por el que salen a concurso es de casi 710.000 euros con el IVA incluido.

La tramitación de esta licitación va por la vía de urgencia, ya que la actuación tiene comprometidos fondos europeos del plan de sostenibilidad turística en destino (230.816 y 79.000 euros). El grueso de la cantidad estaba destinada, de inicio, al proyecto del Centro Enogastronómico (en el antiguo Asador de Aranda de Las Llanas), pero se ha trasladado a esta intervención, ya que la primera se está retrasando y para no perder el dinero asignado del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

Juan Manuel Manso, que ha hecho de portavoz municipal, explicaba que el objetivo es reparar la muralla "lo antes posible" para detener el deterioro en esta parte de los Cubos. Esta es una obra sobrevenida como consecuencia de los desprendimientos sucedidos en el mes de octubre de 2024, hace justo un año.

En concreto, la rehabilitación de la muralla afectará al tramo de muralla que enlaza el arco de San Martín con el llamado cubo de Doña Lambra -esquina frente a la calle Benedictinas de San José- y este con el siguiente, sin denominación oficial, lienzo concreto en el que tenía lugar el derrumbe del pasado año.

Bicis al Castillo

Además, también irá por tramitación urgente la adjudicación del contrato para el suministro de 60 bicicletas eléctricas con sus bancadas para el acceso al Castillo y otras zonas turísticas de Burgos. Igual que la muralla, se cuenta con fondos europeos para esta actuación.