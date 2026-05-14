Carril bici en Derechos Humanos: el Ayuntamiento encarga el proyecto que incluye dos nuevas glorietas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Comienza el camino para reconfigurar urbanísticamente la avenida Derechos Humanos con la apertura del expediente que prevé encargar la redacción de un proyecto dentro de este año 2026. Así lo adelantó la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, que explicó que la ejecución de las obras se quedará pendiente para el próximo mandato, pero anunció el interés del equipo de Gobierno por contar con un diseño del que partir.

Un carril bici, sentido norte-sur, y dos nuevas glorietas que reordenen el tráfico en las intersecciones de esta céntrica avenida de Gamonal con las calles Igualdad y Luis Alberdi, y con Santiago Apóstol y Federico García Lorca, serán dos de los aspectos más novedosos de la nueva urbanización en la que se piensa. Las dos propuestas, que intentan hacer más fácil el uso de la bicicleta para trasladarse por el barrio y que pretenden mejorar la seguridad vial, se deben integrar en el proyecto cuando se licite, en los próximos meses.

El objetivo del equipo de Cristina Ayala (PP) es dejar el proyecto redactado antes de que acabe el mandato, después de desechar la idea de ‘Urbanismo táctico’ que se contempló en la legislatura de Daniel de la Rosa (PSOE).

La actuación, impulsada desde el distrito Este y respaldada por el equipo de Gobierno, busca dar continuidad a la red ciclista ya existente en la avenida Constitución Española y conectar a futuro con Gamonal y Capiscol, dos zonas que, según recordó Ballesteros, «adolecen» de este tipo de infraestructuras.

El contrato sale dividido en dos lotes. El primero corresponde a la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras, con un presupuesto base de licitación de 116.060 euros IVA incluido. El segundo, relativo a la coordinación de seguridad y salud, asciende a 29.015 euros. En total, el Ayuntamiento de Burgos prevé destinar 145.075 euros a esta fase previa. La importante cantidad económica que se destinará a la redacción del proyecto ya deja entrever que el coste de la remodelación urbanística será cuantioso.

La portavoz subrayó que se trata de un proyecto «complejo» y avanzó que las anualidades se repartirán entre 2026, 2027 y 2028. El plazo estimado para redactar el diseño es de seis meses desde la adjudicación, aunque todavía deben publicarse los pliegos y resolverse el procedimiento de contratación.

El futuro proyecto contempla la implantación de un carril bici a lo largo de toda la avenida Derechos Humanos y actuará especialmente en dos puntos conflictivos. El primero es la confluencia de las calles Igualdad y Luis Alberti con Derechos Humanos; el segundo, el cruce con Santiago Apóstol y Federico García Lorca. En ambos casos se prevé diseñar glorietas para ordenar el tráfico y eliminar giros a la izquierda considerados peligrosos.