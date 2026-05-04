Burgos mejorará la accesibilidad de la calle Frías con nuevas rampas y escaleras

Entre las nuevas escaleras y la acera junto al aparcamiento irá una zona verde de un metro de ancho.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos impulsará este año 2026 la reurbanización de la calle Frías con un proyecto que busca mejorar la accesibilidad y renovar completamente el espacio urbano, adaptándolo en la medida de lo posible a la normativa vigente pese a las limitaciones que impone su orografía.

El concejal de Urbanismo y vicealcalde, Juan Manuel Manso, explica que la intervención, cuyo diseño ha sido aprobado recientemente en Junta de Gobierno, trata de ajustar el diseño a las exigencias del planeamiento y de la normativa de accesibilidad, aunque reconoce que no siempre es posible cumplirlas de forma estricta debido a las características de la vía. «Las pendientes que tiene la calle no se pueden variar. Por consiguiente, en algún caso no se cumple con rigidez lo que dicen las órdenes como la TMA 851-2021, porque es imposible», ha señalado.

Pese a estas limitaciones, el proyecto plantea una mejora sustancial de la accesibilidad de dos maneras. Para ello, se actuará sobre ambas aceras de esta calle de la zona sur de Burgos, que serán completamente demolidas para dar paso a una nueva configuración con rampas accesibles, zonas de descanso y tramos de escaleras junto a las fachadas.

En concreto, se habilitará un sistema dual: por un lado, recorridos mediante escaleras con descansillos y pasamanos para facilitar el tránsito en las zonas más inclinadas; y por otro, aceras en rampa de aproximadamente 2,30 metros de ancho, que discurrirán en paralelo y permitirán un itinerario accesible continuo. Entre ambos elementos se integrarán zonas ajardinadas, que permitirán mejorar la imagen actual de la calle Frías.

El proyecto, que fue encargado a la empresa GPYO INNOVA S.L. por importe de 32.107,66 euros, concreta que la acera con escaleras tendrá un ancho aproximado de 1,40, la zona verde alrededor de un metro y la otra parte de acera, en la zona más cercana al aparcamiento en batería, 2,30 metros de ancho.

Uno de los problemas actuales de la calle es la estrechez de las aceras, agravada por el estacionamiento de vehículos, que invaden unos pocos centímetros el ámbito peatonal, lo que obliga a muchos vecinos a caminar por la calzada. «La gente mayor se ve obligada a circular por la propia carretera», advierte el edil.

La intervención también incluye la reorganización de los accesos a garajes y la mejora de los cruces peatonales a ambos extremos de la vía (coinciciendo con las calles Alfareros y Ávila), incorporando pavimento podotáctil para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual, que conectará con las fachadas, por donde tradicionalmente se guían los invidentes.

El proyecto mantiene el aparcamiento en batería con una inclinación de 60 grados para optimizar el espacio disponible, aunque supondrá la pérdida de cinco plazas, principalmente por la adaptación de los pasos de peatones antes comentados.

La calle Frías mantendrá un carril por cada sentido de circulación y cada uno de ellos tendrá una anchura, de acuerdo al diseño, de 3 metros de ancho, en lugar de 3,5 metros.

Inversión y plazos

La actuación cuenta con un presupuesto de 438.885 euros, IVA incluido, a lo que se suma una inversión adicional de unos 20.500 euros por parte de Aguas de Burgos para la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento.

El plazo de ejecución previsto es de seis meses, si bien los trabajos deberán desarrollarse por fases para garantizar el acceso a viviendas y garajes durante las obras.

El proyecto tiene luz verde y cuenta con financiación a través de las inversiones de distrito, ya que responde a una demanda del Distrito Sur. En este sentido, Manso ha recordado que este tipo de actuaciones requieren un proceso administrativo prolongado, por lo que se ejecutan con cierto desfase respecto a su solicitud.

En este ejercicio, 2026, ya se disponen de más proyectos introducidos en las prioridades de los distritos y desde el equipo de Gobierno se es más optimista con respecto a que se lleguen a licitar más intervenciones, ya que la partida económica asociada a los distritos ya está en vigor con 2,6 millones de euros.

Un ejemplo podría ser esta mejora de accesibilidad de la calle Frías que, con el proyecto aprobado, el siguiente paso sería la redacción de los pliegos para sacar adelante el concurso de obras. Con lo cual, la expectativa es que los trabajos podrían iniciarse antes de que acabe este año.

Este año el distrito Sur ha propuesto la peatonalización de la calle Santa Dorotea y, como indica Manso, se trabaja en la redacción del proyecto.