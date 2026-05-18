Movilidad abre la licitación de la gestión de los puntos de recarga de bonobur

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El área de Movilidad ha dado los primeros pasos para sacar a licitación el contrato de la gestión de la red comercial de la tarjeta bonobur. Un contrato que sale con un presupuesto de 567.862 euros y que tendrá una duración de tres años con posibilidad de prórroga. El contrato contempla el equipamiento de recarga, así como la implantación y configuración del sistema, y la gestión correspondiente a todos los puntos de recarga que hay distribuidos en la capital y en Quintanadueñas., además del reparto y recarga de las tarjeta de estos puntos.

En esta licitación se tendrán en cuenta tres valoraciones, según explicó el concejal de Movilidad, César Barriada. El apartado económico tendrá un peso del 40% en las ofertas que se presenten, mientras que también se valorará el tiempo que se tarde en su implantación.

El expediente ha tenido en cuenta la mala experiencia con el fiasco de Prepay, que debe al Ayuntamiento de Burgos casi un millón de euros por las recargas realizadas y no abonadas en la cuenta municipal. Por ello, se ha introducido una tercera valoración, que tendrá un peso del 10%, la recaudación directa, de tal forma, apuntó Barriada, que «favorecería a aquellos que realicen o que propongan una gestión de la recarga de las tarjetas, cuyo importe vaya directamente a las cuentas municipales».

Tras el agujero en las arcas municipales de Prepay, Movilidad la empresa Logista se encargó de habilitar de nuevo la red comercial para la recarga de las tarjetas bonobur a modo de contrato puente hasta sacar a licitación el nuevo contrato.

Los contratos de urgencia vinculados a recuperar la normalidad del servicio de Autobuses tras el voraz incendio que arrasó más de la mitad de la flota de los autobuses urbanos centraron buena parte de lo tratado en la reunión de Movilidad, donde se informó de su situación. Uno de ellos es la contratación de 40 adaptadores para GNC, relacionados con los vehículos donados por el Ayuntamiento de Madrid, que son autobuses con carga rápida, por un importe de 16.940 euros. «Eso hace que necesitemos adaptar los propios depósitos, el elemento del propio depósito, para proceder con la carga», explicó Barriada.

Un segundo contrato de urgencia está vinculado a la adquisición de la válvula y la placa para la estación de gas que está en las cocheras de la carreteraPoza donde se declaró el incendio. Allí hay dos depósitos de GNC, y uno de ellos «requería una reparación que va a ser urgente», por lo que era necesario adquirir estos elementos, en este caso por un importe de 8.954 euros.

Relacionado también con el servicio de Autobuses, se dio cuenta de la contratación uniformidad para los profesionales del servicio, que se renueva cada dos años. Hay un contrato para todas las categorías y también se incluye el de la ropa de abrigo, que se renueva cada tres años. El importe total del expediente es de 157.791,74 euros. También se dio cuenta de otros contratos, como el del suministro de los cubes del sistema de pago que permita cobrar en los autobuses cedidos por Madrid o la adquisición de una furgoneta del servicio que se calcinó en el incendio, así como material para el taller de reparación de vehículos.

Finalmente, la línea 15, la del casco histórico, se retomará el miércoles después de que el pasado sábado la alcaldesa, Cristina Ayala, y el alcalde de Segovia, José Mazarías, escenificaran la entrega de un minibús para recuperar esta línea, la única que quedaba aún sin estar en servicio tras el incendio. En breve se sumará otro minibús cedido por una de las UTEs de renting.

El concejal de Movilidad, explicó que había cuatro vehículos vinculados a esta línea, aunque no de forma exclusiva. Barriada apuntó que habrá dos salidas por la mañana y dos por tarde en una línea que ha ido creciendo en recorrido, con un kilómetro y medio más incorporado en los últimos años, a lo que sumó el cumplimiento de la normativa del límite de velocidad a 30. El concejal del PP incidió en que está línea es clave, ya que «afecta a muchísimas personas mayores que viven en el centro y que desde luego pues para poder desplazarse para poder realizar la compra o simplemente para coger el autobús en otras líneas».