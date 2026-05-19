La Diputación de Burgos organiza visitas guiadas a la Biblioteca Castilla y León en la Noche Blanca

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Burgos, a través de su Unidad de Cultura, participará en la próxima edición de la Noche Blanca, que se celebrará el sábado 23 de mayo en la capital burgalesa, con dos propuestas culturales que tendrán como escenario el Monasterio de San Agustín, visitas guiadas a la Biblioteca Castilla y León y el espectáculo musical ‘Entre el cielo y la sal'.

Excepcionalmente, la Biblioteca Castilla y León abrirá sus puertas al público mediante cuatro visitas guiadas de 45 minutos de duración, programadas de 19 a 22 horas. Durante el recorrido, los asistentes podrán conocer algunos de los fondos bibliográficos y documentales conservados tanto en la Biblioteca como en el Archivo de la Diputación Provincial de Burgos. La actividad es gratuita, aunque se requiere entrada, que puede retirarse presencialmente en la Biblioteca Castilla y León, situada en el Monasterio de San Agustín, durante esta semana en horario habitual de apertura, de martes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y martes y jueves de 16:30 a 19:00 horas. Se entregará un máximo de cinco invitaciones por persona y el aforo de cada visita estará limitado a treinta y cinco asistentes.

La segunda propuesta de la noche será ‘Entre el cielo y la sal’, un viaje sonoro concebido en tres actos que se desarrollará entre las 20 y las 23 horas. El programa comenzará, de 20 a 21 horas, con el recital de clásicos contemporáneos interpretado por la soprano Nohemy Ruth García, formada en el Conservatorio Rafael Frühbeck de Burgos y con trayectoria internacional vinculada a la Ópera House de Sídney.

La artista ofrecerá una selección de himnos espirituales y baladas icónicas del pop orquestal adaptadas a voz y piano. Entre las 21 y las 22 horas, el espacio contará con una ambientación musical y paisajes sonoros diseñados como transición artística entre ambos conciertos.

La jornada concluirá, de 22 a 23 horas, con el estreno absoluto de ‘Lágrimas de Sal’, una formación creada para reinterpretar el repertorio de ‘Lágrimas Negras’, fusionando bolero, son cubano y flamenco en formato cuarteto, con piano jazzístico, voz flamenca, bajo y percusión. La entrada será libre hasta completar aforo.

«Se trata de una propuesta muy atractiva que combina patrimonio, música y creación contemporánea, y con la que queremos abrir las puertas de este edificio emblemático a todos los burgaleses», explica la diputada de Cultura, Raquel Conteras.

Construido sobre las antiguas estancias de un convento gótico, el Monasterio de San Agustín todavía conserva el claustro, la sala capitular y el refectorio. Entre los servicios que ofrece se encuentran el Archivo Provincial y la Biblioteca Castilla y León, cuyo objetivo es facilitar a los investigadores el acceso a una colección organizada de materiales bibliográficos y documentales de la provincia y de Castilla y León. Los fondos se alojan en un espacio privilegiado: la librería de madera construida por la Compañía de Jesús en el Monasterio de San Salvador de Oña, felizmente restaurada.