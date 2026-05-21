Noche Blanca Burgos 2026: consulta aquí el mapa, los horarios y las actividades

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La Noche Blanca de Burgos 2026 llenará este sábado 23 de mayo las calles, plazas y edificios culturales de la ciudad con una programación que arrancará a las 19.00 horas y se prolongará hasta las 2.00 de la madrugada. La edición reúne más de 150 actividades distribuidas por distintos espacios de la capital, con propuestas de acceso gratuito en su mayoría y una combinación de espectáculos al aire libre, visitas guiadas, música, instalaciones lumínicas y apertura de edificios patrimoniales.

Para seguir la programación sin perderse entre sedes y horarios, esta guía reúne los principales puntos de interés de la Noche Blanca, con las ubicaciones más destacadas y las actividades que ya han sido anunciadas para esta edición.

23 de mayo de 2026 La Noche Blanca de Burgos 2026 Consulta los espectáculos destacados sobre el plano del centro de Burgos y revisa después la agenda general por franjas horarias y sedes. Actos destacados Pulsa sobre cada punto para consultar el horario y el lugar. 1 2 3 4 5 6 7 Leyenda Luz y mapping Instalación Calle y circo Música y danza Selecciona un acto del mapa El mapa reúne los grandes hitos de la programación. Dispones de la agenda completa en el bloque inferior. Los horarios pueden estar sujetos a cambios de organización. Conviene comprobar las condiciones de acceso cuando la actividad requiera invitación o inscripción. 1 Coloshow Videomapping Láser Todos los públicos Arco de Santa María · 22:30 a 03:00 horas Videomapping arquitectónico 3D, espectáculo láser e iluminación arquitectural a cargo de Asociación Cultural W Mapping. 2 Aura Lux Arte digital Patrimonio Música electrónica Catedral de Burgos. Plaza Santa María · 23:00 a 03:00 horas Experiencia audiovisual inmersiva que fusiona música original, ilustración, mapping y diseño lumínico digital sobre la Catedral. 3 Bulla Instalación Luz Recorrido Parque del Doctor Vara · 22:30 a 03:00 horas Instalación lumínica paisajista de Lola Solanilla formada por 3.500 esferas luminosas repartidas por el parque. 4 Epiphytes Circo Danza Espacio público Plaza del Rey San Fernando · 20:30 horas Espectáculo circense de Cie des Chaussons Rouges, compañía belga que trabaja con una estructura metálica y cuatro bailarines-acróbatas. 5 De Peluche Itinerante Familiar Títere gigante Paseo Sierra de Atapuerca · 19:00 horas Espectáculo de calle de Efimer con un mono de peluche de seis metros de altura manejado por siete manipuladores. 6 Moving Spaces Danza Talleres Participativo Llana de Afuera · Desde las 17:00 horas Programa del Ballet Contemporáneo de Burgos con batalla urbana, taller de bachata, taller de pole dance y la propuesta escénica Daydreams. 7 Concierto de jazz + videomapping Jazz Cine Videomapping Escalinatas del CAB · 00:00 horas Justfriends estrena Jazz de cine, un recorrido por temas vinculados a películas con interpretación en directo y fondo visual de videomapping. Agenda general por franjas El programa completo reúne actividades durante toda la tarde, la noche y la madrugada en museos, salas, plazas, iglesias, centros culturales y espacios al aire libre. Esta guía resume los principales bloques para facilitar la consulta. Más información en la página web del Ayuntamiento de Burgos. Desde las 14:30 hasta las 19:00 horas 14:30 a 23:00 · Street Art Taller de graffiti, muralismo y baile urbano en Los Cuatro Reyes, paseo de Marceliano Santa María. 16:00 a 21:00 · Universidad Isabel I La transformación de un seminario en universidad, en la sede de la calle Fernán González. 17:00 a 21:00 · Depósitos de agua Visitas guiadas a los depósitos del Cerro de San Miguel, con invitación previa. 17:00 a 00:30 · Rol y tablero Jornada de juegos en La Estación de la Ciencia y la Tecnología, con inscripción previa para parte de la actividad. 17:00 a 01:00 · IES Cardenal López de Mendoza Visita al Museo de Ciencias Naturales del centro educativo. 17:00 a 02:00 · Palacio de Capitanía Visitas guiadas al Palacio y apertura del Museo Histórico Militar. 17:00 a 00:00 · Moving Spaces Actividades de danza y movimiento en la Llana de Afuera. 18:00 · Cortometrajes infantiles Sesión del Festival de Cine de Burgos en el Auditorio El Círculo. De 18:00 a 20:30 horas 18:00 a 23:30 · CENIEH Jornada de puertas abiertas en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. 18:00 a 02:00 · Arco de Santa María Apertura de la Sala Poridad, Museo de Farmacia y exposición de Amor Diez-Pardo. 18:00 a 02:00 · Monasterio de San Juan Visita a sala capitular, sala de capillas y claustro, junto a exposiciones. 18:00 a 02:00 · Teatro Principal Exposición Fragmentos y derivas en la sala de exposiciones. 18:30 a 21:00 · Charanga Los Famosos Actuación musical itinerante de La Espadería y Charanga Los Famosos. 19:00 · Paseo Sierra de Atapuerca De Peluche, espectáculo familiar itinerante con títere de gran formato. 19:00 · Plaza de la Libertad ¿Bailas?, propuesta del Grupo de Tradiciones Los Zagales. 19:00 · Paseo Sierra de Atapuerca Apacid, diversidad que danza. De 19:00 a 22:00 horas 19:00 a 21:30 · Museo de Burgos Tres formas de escuchar un lugar, con La Dieta, Yoraima e Irade. 19:00 a 22:00 · Plaza de San Juan Con nuestras manos, talleres de cerámica, madera, textil, barro y semillas. 19:00 a 23:00 · Ars Venerables Visita con acceso por la calle San Francisco. 19:00 a 01:00 · Museo de Burgos Apertura especial, exposición José Martínez Rives y nuevos ingresos. 19:00 a 00:00 · Catedral Exposición Picasso. Raíces bíblicas en la sala Beato Valentín Palencia. 20:00 · Teatro Principal Concierto de la Banda Ciudad de Burgos. 20:00 a 23:30 · CAB Mural interactivo y visitas comentadas a exposiciones. 20:30 · Plaza del Rey San Fernando Epiphytes, espectáculo circense de Cie des Chaussons Rouges. De 20:30 a 23:00 horas 20:30 a 23:00 · Museo de la Evolución Humana Homo Antecessor, Mauricio Antón, Sueños rotos y demostración de talla lítica. 20:45 · Iglesia de San Lorenzo Cielo y tierra, con el Orfeón Burgalés y el Orfeón de Euskal Etxea de Madrid. 21:00 · Escaleras del MEH Barra ballet integrada en el paisaje, con el Ballet de Afalvi. 21:00 a 23:00 · Gamonal Luz en Gamonal, en la parroquia Santa María Real y Antigua. 21:15 y 22:15 · Museo del Retablo Aurora Lumina, con Lumina Vokalensemble. 22:00 · Biblioteca Pública Realismo mágico, con El Gran Truquini, en la sala polivalente. 22:00 · Cerro de San Miguel Observación lunar con la Asociación Astronómica de Burgos. 22:00 a 23:00 · Real Monasterio de San Agustín Entre el cielo y la sal, concierto de Lágrimas de Sal. De 22:00 a 03:00 horas 22:00 a 23:00 · Plaza Virgen del Manzano Aullido Blanco. La noche en la que Lobocordero despierta a la ciudad. 22:30 a 03:00 · Arco de Santa María Coloshow, videomapping arquitectónico, láser e iluminación. 22:30 a 03:00 · Catedral de Burgos Aura Lux, intervención audiovisual inmersiva en la plaza Santa María. 22:30 a 03:00 · Parque del Doctor Vara Bulla, instalación lumínica paisajista de Lola Solanilla. 23:00 · Plaza de Santa Teresa Muaré Experience, propuesta de la compañía Voalá. 00:00 a 01:30 · Escalinatas del CAB Concierto de jazz y videomapping con Justfriends. 00:00 a 03:00 · Plaza de los Castaños Sesión Remember 80’s y 90’s, con DJ Josele. 00:15 y 01:00 · Paseo Sierra de Atapuerca Alma del elefante, en las escalinatas que bajan al río.

Horarios de la Noche Blanca de Burgos 2026

La programación se desarrollará este sábado 23 de mayo entre las 19.00 y las 2.00 horas. La mayor parte de las actividades se concentran en el centro histórico y en espacios culturales próximos, aunque el programa se reparte por toda la capital. La organización recomienda planificar el recorrido con antelación, especialmente en las propuestas con aforo limitado o con invitación previa.

Espectáculos de gran formato en plazas y espacios abiertos

Uno de los principales reclamos de la noche será Muaré Experience, de Voalá Project y la banda Duchamp Pilot, en la plaza de Santa Teresa. La propuesta une música en directo y teatro aéreo con doce artistas suspendidos a unos 30 metros de altura, dentro de un montaje que ha recorrido escenarios internacionales.

La luz tendrá también un papel destacado en distintos puntos de la ciudad. El parque del Doctor Vara acogerá Bulla, una instalación de Lola Solanilla formada por más de 3.500 esferas luminosas flotantes, mientras que la Catedral de Burgos volverá a convertirse en pantalla monumental con Aura Lux, un videomapping proyectado sobre la fachada de Santa María. El Arco de Santa María contará además con otra intervención visual sobre su arquitectura.

La plaza del Rey San Fernando será otra de las sedes de la noche con Épiphytes, de la compañía Chaussons Rouges, una pieza de danza aérea sobre una estructura metálica. En el paseo Sierra de Atapuerca se moverá De Peluche, de la compañía Efimer, un títere de seis metros con forma de mono gigante pensado para un público familiar.

Visitas al Palacio de la Isla

El Palacio de la Isla se sumará a la Noche Blanca con cinco visitas guiadas consecutivas a partir de las 19.00 horas. La propuesta, organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, será gratuita, aunque será necesario contar con invitación. Cada pase estará limitado a grupos de 30 personas.

El recorrido permitirá conocer el edificio, declarado Bien de Interés Cultural, y parte de la actividad expositiva que mantiene abierta la institución, con muestras como Clásicos de la literatura en Playmobil, el homenaje a la poesía visual del Aula Artesa, el proyecto El almanaque del presente, de Rafael Lamata, y el Aula de los Orígenes del Español. En los jardines puede visitarse además Galaxia Crítica, dedicada a escritores reconocidos con el Premio de la Crítica de Castilla y León.

Biblioteca Castilla y León y Monasterio de San Agustín

La Diputación Provincial de Burgos participará en la Noche Blanca con dos propuestas en el Monasterio de San Agustín. La Biblioteca Castilla y León abrirá de forma extraordinaria con cuatro visitas guiadas de 45 minutos entre las 19.00 y las 22.00 horas. La actividad es gratuita, aunque requiere entrada previa, con un máximo de cinco invitaciones por persona y un aforo de 35 asistentes en cada visita.

Durante el recorrido, los participantes podrán acercarse a fondos bibliográficos y documentales conservados tanto en la Biblioteca como en el Archivo de la Diputación Provincial. La sede ocupa un espacio singular dentro del Monasterio de San Agustín, donde se conserva la librería de madera procedente del Monasterio de San Salvador de Oña.

El mismo edificio acogerá entre las 20.00 y las 23.00 horas Entre el cielo y la sal, un programa musical en tres actos. La primera parte, de 20.00 a 21.00 horas, estará protagonizada por la soprano Nohemy Ruth García, con un recital de clásicos contemporáneos. Entre las 21.00 y las 22.00 horas habrá ambientación musical y paisajes sonoros, y de 22.00 a 23.00 horas se estrenará Lágrimas de Sal, una formación creada para reinterpretar el repertorio de Lágrimas Negras desde el bolero, el son cubano y el flamenco. La entrada será libre hasta completar aforo.

Una instalación artística visual en el Paseo de la Isla.S.L. C.

Cómo organizar el recorrido

La amplitud del programa aconseja seleccionar antes las actividades imprescindibles y ordenar el recorrido por zonas. La plaza de Santa Teresa, la Catedral, el Arco de Santa María, la plaza del Rey San Fernando, el paseo Sierra de Atapuerca y el parque del Doctor Vara concentran algunos de los espectáculos al aire libre de mayor formato. Para quienes busquen visitas culturales en espacios cerrados, el Palacio de la Isla y el Monasterio de San Agustín ofrecen pases con horarios concretos y limitación de aforo.

La Noche Blanca vuelve así a desplegar una programación pensada para moverse por Burgos durante toda la tarde y la noche, con actividades familiares, propuestas escénicas, patrimonio abierto y música en directo. La guía de horarios y ubicaciones permite consultar de un vistazo dónde se celebra cada actividad y ajustar el recorrido según los intereses de cada visitante.

Sendero de luces en el parque Vara.S.L. C.

Vermú floreado en la Plaza de la Flora antes de la Noche Blanca

La Plaza de la Flora acogerá este sábado 23 de mayo, entre las 13.00 y las 15.30 horas, el Vermú floreado, una propuesta organizada por el Grupo de Trabajo Burgos por el Comercio Justo dentro del Mes del Comercio Justo y como antesala de la Noche Blanca. La actividad llevará a este espacio del centro música en directo, ambiente festivo y acciones de sensibilización sobre consumo responsable, con la colaboración de los establecimientos Paquita Mariví y La Graciosa.

El grupo Achilipop pondrá la música con versiones de rock español y rumba pop de los años 80, 90 y 2000, mientras que la organización instalará un punto informativo con materiales sobre Comercio Justo y entregará un detalle a quienes consuman en los locales participantes. La cita coincide con el Día Internacional de la Diversidad Biológica, cuyo lema de 2026, 'Actuar localmente para lograr un impacto global', enlaza con el mensaje de esta edición, A nuestra salud, y con la defensa de un modelo de consumo atento a las condiciones laborales, los ecosistemas y las comunidades productoras.

Museo de Burgos, abierto hasta la madrugada: música, realidad virtual y exposiciones

El Museo de Burgos, en la calle Miranda 13, abrirá este sábado 23 de mayo en horario especial, de 19.00 a 1.00 horas, con varias propuestas gratuitas hasta completar aforo. La programación incluye el concierto Tres formas de escuchar un lugar, en el que La Dieta, Yoraima e Irade ofrecerán tres actuaciones de 30 minutos separadas por silencios de 10 minutos, entre las 19.30 y las 21.30 horas. El museo incorporará además la experiencia inmersiva de realidad virtual Conociendo a la Isis de Clunia, con entradas disponibles en la portería desde el 5 de mayo, junto a la exposición temporal José Martínez Rives. Profesor, periodista y escritor y la muestra de nuevos ingresos Pesas de telar. Tejer en tiempo de los romanos.

Museo de Física del IES Conde Diego Porcelos: ciencia del siglo XIX en cuatro visitas guiadas

El Museo de Física del IES Conde Diego Porcelos volverá este sábado 23 de mayo a la programación de la Noche Blanca con visitas entre las 18.00 y las 22.00 horas, previa retirada de invitación en el Teatro Principal. Los asistentes accederán al instituto en grupos de 25 personas y en cuatro sesiones, con un recorrido que comenzará en el laboratorio, donde se explicará la historia y el funcionamiento de una selección de instrumentos, y continuará después de forma libre por el museo.

Museo de Física del IES Diego Porcelos de Burgos.© TOMÁS ALONSO

La colección conserva aparatos procedentes en gran parte del antiguo Instituto de Burgos, con piezas como la prensa hidráulica, la máquina de Wimshurst, el electroimán, la cuna de Newton, el fonógrafo, el puente de Wheatstone, la balanza hidrostática, el banco de Melloni, la cámara oscura o una batería de condensadores, además de otros instrumentos del siglo XIX como un proyector de diapositivas, un galvanómetro de D’Arsonval, una brújula de inclinación, un electroscopio de cuadrante y una botella de Leyden.

Museo de la Evolución Humana: visita gratuita y demostración de talla lítica

El Museo de la Evolución Humana abrirá sus puertas de forma gratuita este sábado 23 de mayo, entre las 20.30 y las 23.00 horas, dentro de la programación de la Noche Blanca de Burgos. El último acceso será 30 minutos antes del cierre. Durante ese horario se podrán recorrer las exposiciones temporales del centro, repartidas por distintas plantas del edificio: Mauricio Antón. Arte y Paleontología y East Congo, situadas en la planta -1; Sueños Rotos. La niñez en la Sima de los Huesos, en la planta 1, y Homo antecessor. El descubrimiento de una especie, en la planta 2.

En esa misma segunda planta, el museo ha programado una demostración de talla lítica con la colaboración de la Fundación Atapuerca. La actividad permitirá ver cómo los grupos humanos prehistóricos fabricaban herramientas de piedra a partir de un núcleo, mediante técnicas de percusión y presión para desprender lascas y dar forma a piezas como bifaces, raspadores o puntas. La demostración servirá para explicar de manera práctica cómo esos útiles se empleaban en tareas vinculadas a la caza, la recolección y la vida cotidiana.