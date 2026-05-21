El PSOE urge la promoción inmediata del Parque Tecnológico para atraer empresas

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Con el Parque Tecnológico de Burgos cada vez más cerca de su inauguración oficial, el PSOE considera imprescindible que la Junta de Castilla y León ponga en marcha, cuanto antes, un plan de promoción para atraer empresas. A falta de novedades al respecto, los socialistas burgaleses han registrado una serie de preguntas en las que se insta, entre otras cosas, a financiar el desarrollo de acciones encaminadas a tal fin.

«La Junta no puede quedarse de brazos cruzados», advertía este jueves el secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, tras recordar que «todos los grupos en el Ayuntamiento de Burgos estuvimos de acuerdo en que no teníamos que haber esperado al fin de las obras para promocionar el parque».

A esas labores de promoción debiera sumarse, a juicio del PSOE, información concreta sobre el complejo multisectorial de I+D que el Gobierno autonómico anunció el pasado mes de noviembre con una inversión estimada de 7 millones de euros. De esta forma, se podría dar respuesta al «interés» de la Universidad de Burgos (UBU) por gestionar proyectos «total o parcialmente» en dicho enclave y de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE), que ya trabaja en un «plan estratégico» para convertir a la ciudad en «nodo europeo de energía inteligente, industria avanzada y transformación tecnológica».

Las preguntas que plantea el grupo parlamentario socialista van más allá de la fecha concreta para la recepción de las obras. Según detalló De la Rosa, también convendría saber el «coste final» del proyecto y si ha existido una posible «desviación» respecto al precio inicial fijado en el contrato. Por otro lado, la petición del PSOE a la Mesa de las Cortes también pone de relieve la necesidad de implicar al Ayuntamiento, a través de la sociedad municipal ProBurgos, para el desarrollo del plan de promoción y comercialización de parcelas en el Tecnológico.

A mayores, los portavoces provinciales del PSOE en las Cortas han consensuado otra tanda de preguntas en relación a la más que probable implantación de empresas automovilísticas chinas en España. En principio, se barajan ubicaciones en Galicia, Cataluña o Madrid. Teniendo en cuenta que «Castilla y León no aparece en ninguna previsión», De la Rosa incidió en que la Comunidad afronta un «momento decisivo para la reconfiguración del sector».

El problema, en su opinión, reside en la «situación de parálisis» que atraviesa el Ejecutivo regional en materia de política industrial y captación de inversiones. Entre otras cosas, porque el Partido Popular y Vox siguen sin cerrar un acuerdo de Gobierno que ya tienen «atado y bien atado».