Este es el cartel de las fiestas Burgos. Dedicado a la ofrenda floral y a las vidrieras de la Catedral

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Burgos ya tiene cartel para las próximas fiestas de San Pedro y San Pablo de 2026. Las que comenzarán el 27 de junio y se prolongarán hasta el 3 de julio. Un diseño en el que es protagonista la Ofrenda Floral a Santa María, así como los colores de las vidrieras de la catedral, en color "rojo Burgos", decantaron la balanza hacia el trabajo presentado por una diseñadora madrileña con un importante currículum.

Carmen García Huerta fue la ganadora del procedimiento y por unanimidad de todos los integrantes del jurado. Así lo anunciaron la alcaldesa, Cristina Ayala, y el concejal de Festejos, César Barriada. "Es una propuesta contemporánea y una imagen con gran potencial", aseguró Ayala, durante la presentación en la que alabó la utilización del color "rojo Burgos" por ser un "pigmento singular, que forma parte de la identidad artística de la ciudad".

Entre 52 candidaturas, el trabajo de la diseñadora madrileña, con un importante currículum, según explicó la alcaldesa, fue elegida por unanimidad de las personas que este año formaban el jurado, técnicos de la Gerencia de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, de la asociación de profesionales Diseño de la Meseta (DIME), y profesores de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos.

El cartel, en detalle.ECB

Ayala destacó durante la presentación la trayectoria de la autora, licenciada en Publicidad por la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora de firmas e instituciones como Dior, Louis Vuitton, Vogue España, El País, Paradores o los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Además, recordó que su trabajo ha sido reconocido con premios Laus y que la editorial Taschen la incluyó entre los cien ilustradores más importantes del mundo.

Sin embargo, más allá del currículum de la artista, la alcaldesa subrayó especialmente "su capacidad para comprender Burgos". Según explicó, el cartel nace de un estudio profundo de la identidad visual y festiva de la ciudad y toma como principales referencias dos elementos muy reconocibles de los Sampedros: la ofrenda floral del día de San Pablo y las vidrieras de la Catedral y del monasterio de Las Huelgas.

"Une tradición y modernidad, patrimonio y celebración, historia y emoción", resumió Ayala, que incidió en que la propuesta es "muy diferente" a las de años anteriores y pretende contar una historia reconocible para vecinos y visitantes.