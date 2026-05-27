Este es el cartel de las fiestas Burgos. Dedicado a la ofrenda floral y a las vidrieras de la Catedral

Cristina Ayala y César Barriada con el cartel de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2026.ECB

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La ofrenda floral, el rojo intenso asociado al patrimonio artístico de las vidrieras de la Catedral y las Huelgas y los trajes regionales se convertirán este año en la carta de presentación de unas fiestas que ya empiezan a desplegar su imaginario por la ciudad.

Burgos ya tiene cartel para las próximas fiestas de San Pedro y San Pablo de 2026. Las que comenzarán el 27 de junio y se prolongarán hasta el 3 de julio.

Carmen García Huerta fue la ganadora del procedimiento y por unanimidad de todos los integrantes del jurado. Así lo anunciaron la alcaldesa, Cristina Ayala, y el concejal de Festejos, César Barriada. "Es una propuesta contemporánea y una imagen con gran potencial", aseguró Ayala, durante la presentación en la que alabó la utilización del color "rojo Burgos" por ser un "pigmento singular, que forma parte de la identidad artística de la ciudad".

Entre 52 candidaturas, el trabajo de la diseñadora madrileña fue elegido por acuerdo de las personas que este año formaban el jurado, técnicos de la Gerencia de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, de la asociación de profesionales Diseño de la Meseta (DIME) y profesores de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos.

El cartel, en detalle.ECB

Ayala destacó durante la presentación la trayectoria de la autora, licenciada en Publicidad por la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora de firmas e instituciones como Dior, Louis Vuitton, Vogue España, El País, Paradores o los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Además, recordó que su trabajo ha sido reconocido con premios Laus y que la editorial Taschen la incluyó entre los cien ilustradores más importantes del mundo.

Sin embargo, más allá del currículum de la artista, la alcaldesa subrayó especialmente "su capacidad para comprender Burgos". Según explicó, el cartel nace de un estudio profundo de la identidad visual y festiva de la ciudad y toma como principales referencias dos elementos muy reconocibles de los Sampedros: la ofrenda floral del día de San Pablo y las vidrieras de la Catedral y del monasterio de Las Huelgas.

"Une tradición y modernidad, patrimonio y celebración, historia y emoción", resumió Ayala, que incidió en que la propuesta es "muy diferente" a las de años anteriores y pretende contar una historia reconocible para vecinos y visitantes.

La ganadora del concurso recibirá un premio total de 7.000 euros, repartidos entre el diseño del cartel, las adaptaciones posteriores y la maquetación de distintos elementos gráficos vinculados al programa festivo.

Durante la rueda de prensa, el concejal también avanzó que el programa de las fiestas se encuentra ya en fase de maquetación y que próximamente estará disponible tanto en formato impreso como digital.

Además, confirmó que este año se mantendrá el formato de la Virgen elevada con el gran manto floral introducido en la pasada edición durante la ofrenda de flores, aunque el Ayuntamiento trabaja en algunas modificaciones estéticas para darle una imagen renovada.