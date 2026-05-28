La Policía busca a un grupo criminal especializado en robos a salones de juego

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha logrado esclarecer esclarecido tres robos cometidos en salones de juego de Burgos, Valladolid y Talavera de la Reina (Toledo) por parte de un grupo criminal itinerante integrado por seis personas.

Los robos, acometidos durante el mes de abril, motivaron a la Policía a iniciar una investigación conjunta entre unidades de las tres ciudades después recabar las denuncias de los responsables de los locales afectados y comprobar que detrás se encontraba una organización altamente especializada.

En los robos cometidos en Talavera y Valladolid, los delincuentes utilizaron el mismo modus operandi. Se dirigían a una máquina concreta en la que introducían cantidades de dinero en metálico para obtener tiques de apuesta que no jugaban. A continuación, se acercaban a otra máquina expendedora de efectivo para transformar dichos tiques en metálico.

Con el importe en metálico ya recuperado, repetían la operación para 'cebar' la máquina inicial. Así saltaba el aviso de que tenía el importe máximo recaudado, por lo que aprovechaban para llamar a un consorte. De esta forma, una pequeña inversión inicial en metálico crecía exponencialmente llenado el cajetín de recaudación de la máquina.

Ese consorte del grupo accedía más tarde al establecimiento y, gracias a la colaboración de otros miembros que distraían la atención de un empleado del local, forzaba el cajetín de la máquina que previamente había sido 'cebada' y abandonaban el local con toda la recaudación. La cuantía de lo robado en Talavera de la Reina ascendía a 24.215 euros, mientras que en Valladolid obtuvieron un botín de 10.450.

En el robo cometido en Burgos, los delincuentes realizaron una pequeña perforación en la cúpula de una máquina de ruleta para alterar el resultado de las tiradas a su antojo, llevándose un beneficio de 13.502 euros.

Las técnicas que empleaban los delincuentes daban cuenta de un alto conocimiento técnico de las máquinas de los locales, así como una gran especialización en los modus operandi que utilizaban para acometer los robos. Así las cosas, los investigadores han reflejado en el atestado policial la estricta estructura con un marcado reparto de funciones que caracterizaba al grupo criminal.

Los delincuentes usaban documentaciones robadas con las que se hacían pasar por otras personas. Alquilaban vehículos para desplazarse de una ciudad a otra con el fin de eludir la acción policial y no se descarta que surjan nuevos asaltos perpetrados por este grupo criminal, ya que los investigadores han acreditado en las diligencias practicadas su paso por Salamanca y Zamora.

Los miembros de este grupo criminal suman un total de 50 antecedentes policiales por estafas, robos con fuerza y con violencia, pertenencia a organización y grupo criminal o asociación ilícita entre otros.

Con la autoridad competente al tanto de los resultados de la investigación, la Policía Local ha logrado la plena identificación de estos seis hombres, sobre los que pesa una orden de busca y captura.