Las raíces de los árboles enfrentan a dos servicios municipales de Burgos por la reparación de aceras

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las raíces de los árboles no solo levantan aceras en distintos puntos de la ciudad. También han abierto una brecha dentro del propio Ayuntamiento de Burgos. El informe de quejas y sugerencias del servicio municipal 010 correspondiente al primer trimestre de 2026 reconoce la existencia de discrepancias entre las áreas de Vías Públicas y de Medio Ambiente, que gestiona el mantenimiento de parques y jardines, sobre quién debe hacerse cargo de reparar los pavimentos dañados por el crecimiento del arbolado urbano.

Según recoge el informe comentado, «se trata de un asunto controvertido, puesto que no hay consenso entre las secciones para hacerse cargo del arreglo». Por un lado, Vías indica que es un problema de las raíces de los árboles y desde Parques se informa que ellos no se hacen cargo del arreglo del pavimento.

Esta situación coincide con un notable aumento de las reclamaciones relacionadas con el estado de calles y aceras. En concreto, las quejas al 010 a la sección de Vías y Obras se han triplicado si se comparan los últimos informes, ya que ha pasado de recibir un 3% de las quejas en el trimestre pasado al 10%. Si bien todas no son por el estado de las aceras.

El principal motivo de las reclamaciones de los ciudadanos a esta área municipal ha sido el estado de las calzadas, acaparando el 55% del total de las quejas, sobre todo debido a las intensas lluvias que se registraron en el primer trimestre de 2026, que deterioraron el pavimento, generando socavones. Algunos ejemplos de calles que reunieron más quejas son Alfonso VIII, el polígono de Villalonquéjar y la avenida Arlanzón.

Un 34% de las quejas recibidas en Vías Públicas han versado sobre el estado de las aceras con baldosas rotas o sueltas, algunas de ellas originadas por las raíces de los árboles. Los puntos más conflictivos son la avenida Arlanzón y el parque de Buena Vista, donde se ha anunciado en los últimos años alguna intervención de mejora que no ha terminado de llegar hasta este momento. La calle Calzadas y Obdullio Fernández son otras de las vías que registraban este tipo de problemas. En esta última, se intervino y fue el área de Vías y Obras quien corrió a cargo de los arreglos.

El titular político de esta concejalía, Juan Manuel Manso, que a su vez es vicealcalde, reconocía en febrero de este año que hay zonas en las que las intervenciones en las aceras por las raíces de los árboles se han postergado durante años. Entonces puso como ejemplo que estaba pendiente la mejora del parque de la Cruz Roja y la zona de Baden Powell, así como la acera de la avenida Arlanzón. Manso insistió en que muchos de los males vienen del tipo de árbol, el plátano, que ha levantado las aceras. «Odio este tipo de árbol —aseguró—, porque es sucio, requiere podas, no es autóctono y levanta las aceras, y no comparto con mis compañeros de Medio Ambiente, que cuando se muere un plátano, plantan otro».