Vox teme que la situación económica del Ayuntamiento de Burgos ponga en riesgo las inversiones en Deportes

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox teme que las inversiones previstas en materia de Deportes y definidas como prioritarias por el equipo de Gobierno durante la elaboración del presupuesto de 2026 acaben olvidadas ante la situación económica del Ayuntamiento de Burgos, en plena negociación con el Ministerio de Economía para refinanciar la deuda de los consorcios.

El portavoz municipal de esta formación, Fernando Martínez-Acitores, reclama al equipo de Gobierno que dé explicaciones sobre lo que va a ocurrir con partidas económicas previstas, como los 696.000 euros que se destinaban a mejoras en el polideportivo Mariano Gaspar, los 750.000 euros a las obras del nuevo polideportivo de San Pedro y San Felices, pospuesto ya durante varios mandatos, los 378.593 euros para el derribo del velódromo de San Cristóbal y los más de 656.000 euros para la reforma de los vestuarios del Bienvenido Nieto, en San Amaro. "La previsión es que se va a hacer inversión cero", dijo, a la vez que indica que su grupo es favorable a la política de contención, pero con explicaciones y no actuando de forma unilateral, con la decisión que tome el PP en exclusiva.

En este sentido, el concejal reivindica que se convoque el consejo de administración de Deportes para poder abrir un debate y realizar las preguntas que sean necesarias. Aseguró que últimamente no se convocan en plazo y, cuando se establece fecha, "van vacíos de contenido".

Desde su punto de vista, renunciar a las inversiones en materia deportiva, cuando son tantas las peticiones que existen por parte de los usuarios de las instalaciones municipales, es reconocer que este equipo de Gobierno "se queda sin contenido de aquí al final del mandato". Martínez-Acitores recordó, con respecto a las quejas de los ciudadanos, la urgencia por mejorar los accesos a los campos de fútbol de Pallafría, actuación aprobada en Pleno, así como el arreglo de los vestuarios, que también cuenta con proyecto redactado.

Coliseum y feria taurina

Por otro lado, desde Vox también están interesados en preguntar a Álvarez por ciertos "problemas de seguridad" que se han detectado en los trabajos de adaptación del Coliseum de pista de baloncesto a plaza de toros. Así, leyó un escrito que les han hecho llegar de personas vinculadas "al entorno de los toros". Según esa carta, una vez que se monta el ruedo, no se rellena con los mismos materiales el espacio del callejón. "No se salva la diferencia de altura y podría haber un problema de seguridad si un toro salta a ese espacio", precisa el escrito, que añade que sería un "problema serio, reputacional y de imagen".

Martínez-Acitores indicó que en 11 años de Coliseum no se ha dado nunca esta circunstancia, pero no por ello podría suceder en cualquier momento, y expuso la solución que se plantea en el escrito de colocar en ese espacio del callejón una estructura metálica con suelo antideslizante.