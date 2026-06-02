El paro cae en Burgos por cuarto mes consecutivo con 336 personas menos en desempleo

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Cuarto mes consecutivo con buenos datos. Burgos registró en mayo un nuevo descenso del paro y suma ya cuatro meses con caídas. Así, a lo largo del pasado mes, 336 personas salieron del desempleo, lo que supone un 2,6% de parados menos respecto a abril y 749 menos que en el mismo mes de 2025, o lo que es lo mismo un 5,7% menos. Actualmente, en la provincia burgalesa hay 12.372 sin trabajo, de las cuales 4.849 son varones y 7.523 mujeres.

Como es habitual con la llegada del buen tiempo, el sector servicios vuelve a ser el principal motor de la bajada del número de desempleados, restando 287 personas a las listas del paro. No obstante, la industria y la agricultura también han aportado cifras positivas, con un descenso de 22 y 27 personas respectivamente, lo que demuestra una mejoría moderadamente equilibrada en el tejido productivo de la provincia. También cae el paro en el sector de la construcción con 3 desempleados menos, mientras que el ámbito de sin empleo anterior se incrementó en 3 personas.

En cuanto al número total de desempleados y por sectores, el de los servicios aglutina el mayor número de parados de la provincia burgalesa con 8.903 demandantes de empleo. Le sigue el sector industrial con 1.413 desempleados; construcción con 743 parados; agricultura con 27 demandantes de empleo y cierra el listado ‘sin empleo anterior’ con 911 desempleados.

Por edades, el desempleo sigue afectando de manera más significativa a los trabajadores de mayor edad, concentrando el grueso de la cifra total en el segmento de mayores de 45 años con 7587 parados. A medida que se desciende en los tramos de edad, las cifras se reducen y es que el grupo de 30 a 44 años cuenta con 2.953 personas en búsqueda de empleo, mientras que en el sector joven se registran 978 desempleados de entre 25 y 29 años y 854 menores de 25 años. Estos datos reflejan una brecha generacional considerable, donde el colectivo senior enfrenta el mayor volumen de desocupación en la provincia con una mayor dificultad para encontrar empleo.

CONTRATOS

En lo que respecta a la actividad contractual, Burgos cerró marzo con un total de 9.292 nuevos contratos firmados, 1.302 más que en el mes anterior y 90 más que en el mes de mayo de 2025. De ellos, 3.306 contratos fueron firmados por ciudadanos extranjeros, un 31% más que en el pasado mes de abril y un 10% más que en mayo de 2025.

Volviendo a cifras absolutas, la temporalidad sigue ganando terreno con 5.500 contratos, mientras que 3.792 trabajadores se incorporaron bajo una modalidad indefinida. Este número de contratos indefinidos supone un crecimiento importante en comparación con el mes anterior, con 806 contratos adicionales, que suponen un incremento del 27% respecto al pasado mes de abril. Asimismo, la tendencia interanual es igualmente positiva, ya que se registraron 190 contratos más que en el mismo mes del año pasado, lo que representa un aumento del 5,2%.

PRESTACIONES

Finalmente, el informe del SEPE destaca la cobertura de la red de protección social en la provincia. En la actualidad, 11.023 burgaleses son beneficiarios de algún tipo de prestación por desempleo. La mayoría de los beneficiarios, un total de 5.822 personas percibe la prestación contributiva, mientras que 5.192 ciudadanos son receptores de subsidios y 9 personas cuentan con la Renta Activa de Inserción.

Atendiendo a la cuantía destinada a estas prestaciones, marzo supuso un desembolso de 13,4 millones de euros. De ellos 9,4 millones estuvieron destinados al pago de las prestaciones contributivas, mientras que 4,10 millones fueron para los subsidios por desempleo.

En lo que respecta al mes de mayo, el Servicio Público de Empleo recibió 3.528 solicitudes de prestaciones. Del total 2.223 correspondieron a la prestación contributiva y 1.305 para subsidio por desempleo. En cuanto a las altas, en mayo se aprobaron 3.577. Del total, 2.230 corresponden a prestaciones contributivas; 1.346 a subsidios y 1 a Renta Activa.