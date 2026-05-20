La hostelería reduce al 15% la plantilla sin cubrir. «El trabajador quiere calidad de vida y tenemos que encajarlo»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Aquí hay trabajo. Es lo que podían ofrecer la veintena de puestos de empresas de hostelería que participaron en la segunda edición de 'Entrevistas de trabajo express en hostelería' que el Servicio de Empleo de Castilla y león, Ecyl, y la Federación Provincial de Hostelería de Burgos han vuelto a poner en marcha. Un encuentro que generó el año pasado el inicio de 35 contratos de trabajo y la creación de una bolsa de empleo.

«Agradecidos por este programa que el año pasado cubrió las plazas ofertadas y permitió crear una bolsa de trabajo de la que hemos conseguido triar para salvar las plazas que necesitamos», explicó el presidente de los hosteleros burgaleses. Enrique Seco. Con estos programas y una adaptación a las demandas del mercado laboral el sector ha logrado reducir la vacantes de un 25% a un 15%. El sector cuenta con 7.000 afiliados y, en contra de lo que pueda parecer, plantillas consolidadas.

Reconocen los empresarios que ha habido que adaptarse a las nuevas demandas de las plantillas. Así lo cree Carlos Macho, responsable de las entrevistas para el Alfoz de Burgos, quien ve la cita como «una oportunidad para encontrar talentos, el año pasado nada más salir, contratamos a una persona que a día de hoy sigue con nosotros y este año espero que también podamos cubrir personal». Su establecimiento cuenta con una plantilla de 70 personas de las que 45 son a tiempo completo y el resto refuerzos pero «aquí buscamos perfiles de trabajo para larga duración». Es consciente que hoy en día hay que ofrecer algo más que dinero. «Desde la pandemia yo creo que la gente ha cambiado el chip, se busca más calidad de vida y nosotros, como hosteleros, tenemos que aprender a encajar esto si quieres retener a una persona válida».

En la misma línea Marta Mayoral (Rincón de España) considera que aunque hay perfiles que están disponibles en Infojobs o Linkedin estas entrevistas personales ofrecen una garantía. «Esto es Burgos, el posible personal que se pueda contratar está radicado en Burgos y eso es una ventaja porque cuando buscamos perfiles, hay curriculums espectaculares pero están en todo el planeta, aquí podemos encontrar personal que ya está en Burgos y tiene disponibilidad inmediata».

Señala que en la hostelería también se han adaptado a estas nuevas demandas de los trabajadores. «Entiendo que es un sector con horarios difíciles, los horarios partidos nos matan pero es complicado articular dos plantillas, lo que tenemos es que pagar muy bien y cuidar el capital humano que es lo más importante, tenemos una plantilla estable que se jubilan con nosotros y agradecemos su esfuerzo porque sin ellos no somos nada», señaló.

Regularización migrantes «positivo» para el mercado laboral

Durante el encuentro empresarios con ofertas de trabajo y demandantes de empleo, el director del Ecyl, Jesús Blanco, señaló que este tipo de citas son interesantes porque «vemos en vivo lo que pasa a diario en una oficina de empleo: una persona que quiere trabajar y un empresario que busca alguien con quien avanzar en su negocio».

El director del Ecyl, Jesús Blanco, y el presidente de la Federación Provincial de Hostelería, conocen la actividad Entrevistas de Trabajo Express en Burgos.© TOMÁS ALONSO

Remarca que hay que destacar la imagen de que no hay trabajo, que no se puede trabajar. «A día de hoy quien tiene necesidad y un buen empeño puede trabajar fácilmente en hostelería y en el resto de sectores que demandan personal». Ante esta situación actual, Blanco considera que el proceso de regularización de inmigrantes será positivo. «En principio, cualquier incorporación de personal al mercado laboral es positivo», expuso. Asegura que «la incorporación de personal nacional o regularizado con capacidades siempre es bienvenida para la empresa en general y más en Burgos con un sector industrial fuerte que demanda personal constantemente», reiteró Jesús Blanco.

Expuso que en la cita de entrevistas rápidas de hostelería se ha invitado a 1.100 personas, alguno más que el año pasado que fueron unas 850 personas, a quienes se somete a un servicio de orientación primero, para saber cómo pasar la entrevista, que actitud tomar, y la realización del encuentro en entrevistas de trabajo rápidas e intercambio de contactos. «El año pasado conseguimos que, de forma inmediata, encajaran 44 ofertas y se formalizaran los contratos, luego se constituyó una bolsa de empleo de l a que se ha seguido contando hasta agotarse», expuso.

Entre las ofertas que se han presentado los perfiles a ofertar son cinco: cocineros, ayudantes de cocina, camareros, recepcionistas y mantenimiento o camareros de piso. Los responsables del Ecyl han convocado a «personal con experiencia en los últimos dos años, entre 18 y 60 años». Un tipo de encuentros que se desarrollan en diferentes provincias de Castilla y León y que busca trasladar a otros sectores. «Hay una buena actitud en el sector de la hostelería, se ha intentado en otros como el transporte que también adolece de falta de trabajadores pero tienen otros hándicap como la necesidad de un título habilitante y un carnet de capacitación profesional y no es tan sencillo encontrar un demandante activo que reúna estas condiciones, pero hacemos constantemente acciones de encaje entre oferta y demanda pero no tan público»