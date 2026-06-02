Garabito reclama al Gobierno de Ayala que "aterrice en la realidad" y priorice proyectos urbanísticos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista demanda al equipo de Gobierno de Cristina Ayala que replantee su estrategia urbanística y adapte los proyectos pendientes a la capacidad económica real del Ayuntamiento de Burgos por la situación económica comprometida y por el incendio de las cocheras de autobuses, que agrava más la capacidad de inversión en estos momentos.

El concejal Daniel Garabito reclamó una revisión de las prioridades para concentrar los recursos en actuaciones que puedan ejecutarse y respondan a necesidades reales de la ciudad, en lugar de seguir impulsando iniciativas que considera inviables. "Hemos visto unas declaraciones de la alcaldesa diciendo que no renuncia al túnel de la calle Santander. Si en esta situación no renuncias a este proyecto apaga y vámonos", manifestó, tras el último consejo de Urbanismo, en el que insistió en que solo firmar el contrato para la redacción del proyecto, todavía por rubricarse, implicaría un gasto de dos millones de euros.

Opina que la realidad obliga a abandonar planteamientos que, a su juicio, no cuentan con financiación suficiente ni perspectivas de materializarse en los próximos años. Además de Xpande, se refirió a la actuación prevista en los terrenos de la antigua CLH o ExpoBurgos, al entender que comprometen recursos sin garantías de ejecución. El socialista sumó otros proyectos estrella presentados en este mandato, entre los que incluye la ciudad del deporte (20 millones), el desarrollo urbanístico del Pueblo de Gamonal vinculado a las viviendas para jóvenes (20 millones) y le dio como resultado la cifra de 160 millones. "De todo esto se ha ejecutado en esta legislatura el 1 o 2%, harían falta a este ritmo 80 años para ejecutar todos estos proyectos", comentó, para añadir: "¿Alguien en el equipo de Gobierno podría ponerse a sumar y darse cuenta que no están lanzando planteamientos realistas? ¿Podríamos aterrizar en la realidad de una vez?".

Garabito sostuvo que esta falta de prioridades claras se refleja en la propia actividad de la Gerencia de Urbanismo. Recordó que, según los datos recogidos en la memoria municipal, el pasado año se manejaban 53 expedientes vinculados a proyectos y actuaciones urbanísticas, una cifra que contrastó con el reducido número de obras finalmente recepcionadas. "Se están lanzando expedientes continuamente y al final este año se han recibido tres obras", señaló, para cuestionar la eficacia de una dinámica que, a su juicio, satura a los servicios técnicos sin traducirse en resultados tangibles para la ciudad. El último ejemplo en este sentido al que se refirió fue el proyecto para construir una nueva perrera, que implicaría un gasto de 1,6 millones de euros y sobre el que ya se ha dicho que no se va a hacer a corto plazo, pero se están desarrollando los diseños y trámites urbanísticos que implican ya un gasto económico "por si acaso".

Desde el grupo socialista defienden que se abra una reflexión sobre qué actuaciones deben considerarse prioritarias de cara al final del mandato y reclamó acuerdos amplios para sacar adelante proyectos que sí considera necesarios para la ciudad, como el Mercado Norte, la conexión peatonal de Villatoro o la recuperación de la calle Alfonso VIII. A la vez, pone de manifiesto que Ayala no está buscando un planteamiento común en el que se pueda "avanzar juntos" y lamenta que el equipo de Gobierno está más por "hipotecar los futuros mandatos".