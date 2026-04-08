Garabito denuncia una "legislatura vacía" del PP en Urbanismo

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista denuncia la ausencia de avances en materia de urbanismo en la ciudad con el mandato "en tiempo de descuento". El concejal Daniel Garabito ha realizado un repaso por algunos de los proyectos anunciados por el Partido Popular sobre los que ni siquiera se ha abierto el expediente o a los que se ha renunciado. Entre estos últimos, el socialista recordó la ciudad cultural de las artes en Villafría, que Cristina Ayala incluyó en su programa electoral, o el famoso plan de aparcamientos, "que era supernecesario".

"Me temo que lo único que se va a ver de aparcamientos en esta ciudad son los proyectos que el Partido Socialista pensó y contrató en la pasada legislatura", dijo Garabito, en referencia al aparcamiento del Silo y a la ampliación del de las Torres. Y recordó lo sucedido con los aparcamientos en altura con una fuerte oposición vecinal y una sentencia en contra de la modificación que se preveía del Plan General de Ordenación Urbana. El edil profundizó en el estacionamiento que se preveía para el Casco Histórico Alto que, en este caso, sí era prioritario para los vecinos. "No quiero ni preguntar en la Gerencia de Urbanismo, pero seguramente no se ha abierto ni el expediente, lo mismo que con el subterráneo de María Amigo no hay nadie trabajando en ello", manifestó.

Otros proyectos estrella del PP que "ni están ni se les espera" son el de la dotación deportiva para la zona de los antiguos depósitos de la CLH. "Salieron los pliegos para contratar la redacción del proyecto. Del proyecto. Pero resulta que contenían errores y ha habido que retrotraerlo", añadió, para decir que esto implica perder otros dos o tres meses.

Garabito, que fue concejal de Urbanismo en el anterior mandato, aseguró que el personal de la Gerencia trabaja de "maravilla", pero "son pocos". Así, indicó que hace falta una dirección política clara para no dispersarse entre muchos temas o proyectos que no se pueden abarcar.

Otro proyecto estrella del PP era mejorar la urbanización al final de la calle Vitoria, llegando a la plaza del Cid, y, como se concreta desde el grupo socialista, todo eso "mutó" en el túnel de la calle Santander. Recordó que hace un año que se presentó con "todo lujo de detalles" y a estas alturas del año no se ha terminado de contratar al equipo que redacte el proyecto. Según señaló, "se prometieron obras para este año y no está ni diseñado".

En este sentido, desde el PSOE de Burgos se mantiene la posición de que este túnel es una idea desafortunada y se indica que "no hace falta ni que hagamos posición sobre este proyecto, porque se lo hacen esos solos que ni contratan el proyecto".

En este listado que repasó Garabito, no dejó de hablar de ExpoBurgos. "Los referentes eran ambiciosos: Ifema, en Madrid, o el BEC, en Barakaldo, y es abril de 2026 y se están peleando por contratar los pliegos para hacer una campa".

Desde el PSOE indican que a otras iniciativas, anunciadas por el PP, les dan la categoría de "globo sonda", como es el Ambigú de la Isla o las pasarelas sobre el Arlanzón. Mientras otros proyectos, sobre los que hay más consenso, como es la construcción del Mercado Norte, "es abril de 2026 y no conocemos los pliegos para licitar la obra". Desde el punto de vista de Garabito, no se podrá vender como un éxito tener máquinas trabajando en marzo de 2027.

El concejal socialista concluyó que, salvo el cierre del bulevar por la zona oeste de Burgos, el Gobierno municipal de Cristina Ayala llegará al final del mandato con expedientes abiertos, anteproyectos o promesas pendientes.