Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

«A pesar de la mejoría sostenida de los datos económicos y del empleo no lo arregla todo, la exclusión no se ha reducido de modo determinante». Lo dice la coordinadora de Acción Social de Cáritas Burgos, María Gutiérrez, por cuyo despacho pasan los 11 programas de atención a personas en riesgo de exclusión social que en 2025 atendió a 6.908 familias y un total de 9.985 beneficiarios de algo más de 79.000 intervenciones realizadas.

El 36% de los usuarios ha llegado a Cáritas por primera vez lo que tiene, también «una lectura positiva que es que hay personas que necesitan un apoyo puntual pero no prevalecen en exclusión con formación y empleo logran hacer una vida autónoma».

Pero no es fácil. El contexto nacional, regional y local está marcado por un precio desorbitado de la vivienda que «alarga programas de intervención» y un acceso al empleo que no es suficiente porque «hay mucha parcialidad, trabajos por horas que obligan a que una persona necesite más de uno», señalaba Gutiérrez durante la presentación de la memoria de actuación de Cáritas en 2025 en la provincia de Burgos.