La Ruta del Vino Arlanza será escenario de la quinta etapa de la Vuelta a España RVE Fénix

Instante de la presentación de la participación de la Ruta del Vino Arlanza en la 7ª Vuelta a España RVE Fénix.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Ruta del Vino Arlanza será escenario de la quinta etapa de la VII Vuelta a España RVE Fénix, un proyecto impulsado por el Movimiento Ultreya que une deporte, cultura y compromiso con el medio rural. Durante el acto celebrado en la Diputación de Burgos se dieron a conocer los detalles de la etapa que tendrá como protagonista a la Ruta del Vino Arlanza dentro del recorrido nacional de esta edición, que se celebrará del 4 al 11 de julio atravesando distintas rutas del vino de España.

La Ruta del Vino Arlanza será la salida de la quinta etapa, consolidando así su presencia dentro de una iniciativa que busca poner en valor el potencial de los territorios rurales a través del ciclismo, el patrimonio y la cultura del vino. Tendrá lugar desde el Monasterio de Lerma, uno de los establecimientos adheridos a la Ruta del Vino Arlanza y un espacio estrechamente vinculado a la historia vitivinícola del territorio.

La incorporación de Arlanza a la 7ª Vuelta RVE Fénix supone "una oportunidad para seguir proyectando la identidad de la comarca a nivel nacional, asociando el territorio a valores como sostenibilidad, autenticidad, patrimonio y dinamización rural", señalaron responsables de la administración provincial.

El evento contó con la participación de representantes institucionales, responsables de la Ruta del Vino Arlanza y miembros del Movimiento Ultreya, quienes destacaron "la importancia de generar proyectos colaborativos capaces de visibilizar el territorio y reforzar su posicionamiento turístico y cultural".

La Vuelta RVE Fénix recorrerá más de 1.400 kilómetros conectando diferentes territorios vitivinícolas y municipios rurales, en una edición que vuelve a reivindicar el papel del mundo rural como espacio de futuro, cultura y oportunidades.

Impulsado por el Movimiento Ultreya, el proyecto combina dimensión deportiva, impacto social y promoción territorial, incorporando además una serie audiovisual que documentará cada una de las etapas y los territorios participantes.

Con esta participación, la Ruta del Vino Arlanza continúa reforzando su apuesta por un modelo de enoturismo vinculado al territorio, las personas y las experiencias auténticas.