Ramiro García, presidente de los vinos de la D.O. Arlanza. “La burocracia nos hace un daño tremendo"

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

En una denominación de origen de pequeñas bodegas, el presidente de los vinos con Denominación de Origen Arlanza lo tiene claro: “la burocracia nos hace un daño tremendo”. En un momento complejo, además, para el sector del vino, Ramiro García reclama sentido común, menos trabas administrativas y una apuesta clara por el viñedo en altura y los viñedos centenarios como señas de identidad y un futuro que, en su opinión, no puede pasar por la proliferación de macrogranjas.

Pregunta-. Empecemos por el principio: la burocracia.

Ramiro García, presidente de la DO Arlanza-. Es terrible. Se pide lo mismo a una bodega que elabora 3 millones de botellas que a la que elabora 3.000, pero las circunstancias de una y otra no tienen nada que ver. Mientras la primera tiene normalmente dos o tres empleados en el departamento de administración, el pequeño bodeguero está solo para hacerlo todo: es el que poda, vendimia, trasiega y vende, y es un horror.

En cuanto a las macrogranjas, es otro de los temas que atacan de manera frontal nuestra línea de flotación. En un momento complejo para el sector, una de las cosas que nos salva es el enoturismo. Tenemos uno de los pueblos más bonitos de España, Lerma y su comarca; tenemos pueblos como Baltanás, con un parque de bodegas antiguas que es una joya patrimonial. Poner una macrogranja a 5 o 10 kilómetros es no entender nada. Falta sentido común.

Ramiro García, presidente de la D.O. ArlanzaAr

P-. ¿Por qué cree que la Junta de Castilla y León sigue sin escuchar al sector?

R-. Nadie lo sabe y nadie lo entiende. En el sector ya llaman a la Junta 'la ruina del sector'. Tiene que cambiar el chip y escucharnos. Por ejemplo, ¿de qué sirve la marca de garantía genérica de Castilla y León? Desde luego, no nos ayuda a vender más, pero sí confunde al consumidor y derrocha unas inversiones que bien se podían utilizar en otros objetivos de mayor interés, como invertir en desarrollos tecnológicos para evitar la burocracia. Eso sí nos hace falta.

P-. ¿Cómo está capeando la crisis el vino de la Denominación de Origen Arlanza?

R-. Afortunadamente, a nosotros, por nuestras circunstancias particulares, no nos está afectando tanto como a otras zonas. Por ejemplo, los aranceles y las dificultades económicas de algunos países, como Alemania, no nos afectan porque nuestros vinos apenas se exportan. Nosotros vendemos sobre todo en kilómetro cero y a clientes particulares de España y Europa.

Por otro lado, no somos de volumen ni somos baratos, y eso, en esta crisis, ayuda. Está claro que la caída del consumo afecta a todos, pero, por ahora, estamos capeando bien el envite.

P-. Usted es uno de los grandes defensores del viñedo en altura.

R-. Desde luego, gracias a eso no estamos sufriendo los estragos del cambio climático. Ni hemos tenido problemas de sequía ni esas olas de calor que han mermado este año la producción en muchas zonas vitícolas de España. Tampoco hemos sufrido el ataque de mildiu y oídio. Son las ventajas de tener uno de los viñedos más altos de España.

P-. ¿Por dónde pasa el futuro de la Denominación de Origen Arlanza?

R-. Desde luego, por las granjas y plantas de biogás no. El futuro de los vinos de Arlanza pasa por especializarse en los viñedos centenarios y, en este sentido, estamos estudiando la puesta en marcha de un proyecto de 'jardín de viñedos', como han hecho otras zonas de calidad como Borgoña, El Bierzo o Priorat. Eso nos dará el valor añadido de nuestra esencia: viñedos centenarios, en altura y con variedades autóctonas como la Tinta del País, la Garnacha o el Albillo Mayor.

P-. ¿Cómo se completa el portfolio de los vinos de Arlanza?

R-. A día de hoy, tenemos un 60 % de vino tinto, un 30 % de rosado y algo menos del 10 % de vinos blancos de Albillo Mayor. Somos una zona de calidad y seguiremos trabajando para diferenciarnos.