Aguas de Burgos presenta en el Congreso Nacional DAQUAS su proyecto pionero de digitalización con drones

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad Municipal Aguas de Burgos ha participado en el 38º Congreso DAQUAS, el principal encuentro nacional de profesionales, empresas e instituciones vinculadas al ciclo integral del agua urbana, celebrado en Madrid del 3 al 5 de junio con la colaboración de Canal de Isabel II. Lo ha hecho con la ponencia ‘Digitalización de la red de grandes colectores con drones autónomos y metodología BIM por Aguas de Burgos’, presentada por la directora técnica del ente, Miriam Fernández Lara.

Durante la ponencia, que fue seleccionada previamente para formar parte del programa oral del congreso junto a algunas de las experiencias más innovadoras desarrolladas actualmente en España en el ámbito de la gestión del agua, Fernández hizo un recorrido por los trabajos realizados por Aguas de Burgos para digitalizar y mejorar el conocimiento de la red de grandes colectores de saneamiento mediante el uso de drones autónomos capaces de operar en espacios confinados.

Además, abordó la aplicación de metodología BIM (Building Information Modeling), una tecnología que permite generar modelos digitales precisos de las infraestructuras y optimizar su gestión a lo largo de todo su ciclo de vida.

El proyecto, desarrollado en el marco de la estrategia de transformación digital de la entidad, ha permitido inspeccionar y modelizar digitalmente más de 30 kilómetros de grandes colectores, obteniendo información detallada sobre su estado y creando una representación digital avanzada de estas infraestructuras subterráneas. Gracias a ello, Aguas de Burgos dispone de una herramienta que facilita la planificación de actuaciones, mejora el mantenimiento preventivo y optimiza la toma de decisiones sobre la red de saneamiento.

Según explicó Fernández Lara durante el congreso, «este proyecto nos ha permitido mejorar el conocimiento de nuestras infraestructuras mediante herramientas digitales avanzadas, facilitando una gestión más eficiente, segura y sostenible de la red de saneamiento».

La participación en DAQUAS «supone una oportunidad para compartir con profesionales, operadores y expertos de toda España una experiencia innovadora desarrollada en Burgos, así como intercambiar conocimientos sobre los principales retos y avances tecnológicos que afronta el sector del agua urbana».

La presencia de Aguas de Burgos en este foro nacional «refuerza el posicionamiento de la entidad como referente en la aplicación de nuevas tecnologías al ciclo integral del agua y pone en valor el trabajo realizado en materia de innovación, digitalización y modernización de sus infraestructuras».