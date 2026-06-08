Más digital, más simple y más cercano. Así es el Plan de Calidad del Ayuntamiento de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos ya cuenta con un Plan de Calidad y Modernización que busca mejorar el funcionamiento del Consistorio y reforzar su relación con los ciudadanos en una línea de trabajo a 60 meses vista. «No se trata de un mero documento de análisis, es una forma de transformar el Ayuntamiento con la búsqueda de la calidad, que es la mejora del servicio al ciudadano: crear procesos más fáciles, más accesibles y con menos burocracia», resumió al respecto la concejal de Personal, Yolanda Barriuso.

Este plan de calidad y modernización de la maquinaria municipal se asienta en cinco ejes estratégicos básicos: la simplificación administrativa y transformación de los procedimientos; la modernización tecnológica y el gobierno inteligente; la calidad del servicio público y la mejora continua; la accesibilidad universal, atención ciudadana e inclusión; y la gobernanza municipal, coordinación interna y transparencia.

Para el desarrollo del plan se llevó a cabo un diagnóstico por parte de una empresa externa que detectó una descoordinación entre las diferentes áreas municipales, distintos niveles de madurez en la calidad de los servicios prestados por los departamentos, la ausencia de un sistema único de medición del cuadro de mandos y la necesidad de reorientar los procesos que el Consistorio mantiene con el ciudadano.

Ahora llega el paso de desarrollar este plan de implementación para cubrir esas deficiencias detectadas. El plazo de vigencia será de 60 meses una vez que se apruebe. «No se ha votado hoy porque nos han hecho acotaciones el resto de grupos; queremos valorarlas, facilitarles los documentos anexos que no estaban en la conclusión del plan e intentar aglutinar sus propuestas en el documento final», reseñó Barriuso.

Una vez aprobado, se iniciará una primera fase de activación institucional que se llevará a cabo en seis meses. Consiste en la creación de un plan de gobernanza con la constitución de un comité estratégico, una mesa técnica y equipos de área, además de definir indicadores y priorizar los procesos críticos. En la segunda fase se plantea una transformación prioritaria que persigue la simplificación de procesos críticos, la actualización normativa, el despliegue de la herramienta única municipal, la digitalización de expedientes clave y la mejora de servicios esenciales. Una tercera fase, en el segundo año de vigencia del plan, plantea consolidar el modelo con la extensión de los criterios de calidad a todos los servicios, la consolidación de la accesibilidad universal y el impulso de la innovación. La última fase, del mes 48 al 60, supone la evaluación de los retos logrados por un agente externo, la actualización del plan e iniciar un segundo ciclo de mejora.

En esta línea de mejora y compromiso con el desempeño laboral de los empleados municipales, se ha aceptado una alegación al Plan de Carrera Profesional Horizontal, que incluía eliminar “superior” del calificativo de ingeniero, y se plantea lanzar la primera convocatoria antes del verano.

En cuanto al movimiento laboral experimentado en el Ayuntamiento de Burgos, se han generado 19 bajas de contratos temporales del programa EmpleaCyl 2025. Se corresponden con cuatro oficiales, seis auxiliares administrativos, dos arquitectos técnicos, un administrativo, dos peones especialistas, dos técnicos de gestión económico-financiera, un subalterno y un agente de igualdad. Se volverán a convocar puestos una vez que la Junta habilite un nuevo programa.

Además, se han producido 12 altas bajo la figura de funcionarios interinos. Se corresponden con un ingeniero técnico de obras públicas, tres técnicos económico-financieros, dos administrativos para el área de Tesorería, tres para Cultura, Urbanismo y Personal, y tres auxiliares administrativos que se destinarán a Tributos, Tesorería y Vías y Obras.