Bienal Burgos: Fundación Caja de Burgos celebra sus cien años con 30 artistas de arte contemporáneo de gran nivel

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Bajo el lema ‘Afluente panorama’, Fundación Caja de Burgos celebrará del 24 de septiembre al 10 de enero Bienal Burgos, una cita que «si bien nace para celebrar los cien años de la entidad, también lo hace «con vocación de continuidad con el objetivo de consolidar, cada dos años, un espacio propio para la vanguardia artística en la capital burgalesa, transformando la ciudad en un gran foco de agitación creativa», tal y como señaló en la presentación de la cita el director general de la fundación, Rafael Barbero.

El responsable de la entidad destacado el «profundo valor simbólico de esta cita», concebida como el hito cumbre para conmemorar y reconocer un siglo de historia y compromiso social de la entidad. «Queremos promover actividades que dejen un legado real y se queden a futuro en nuestra tierra», ha explicado Barbero. Asimismo, remarcó que esta firme apuesta por la creación actual «no es un hecho aislado, sino el fruto de un extenso recorrido que comenzó históricamente en la emblemática Sala Arlanzón y que se ha consolidado con los años a través del Centro de Arte Contemporáneo de la Fundación (CAB)».

Una «experiencia acumulada que proporciona el rigor técnico y el conocimiento que un proyecto de esta envergadura exige, habiendo logrado ya una extraordinaria acogida por parte de numerosas entidades colaboradoras», resaltó Barbero.

El espíritu del festival aspira a «transformar radicalmente el entorno urbano mediante la confluencia de artistas consagrados y noveles, procedentes tanto del ámbito local como nacional e internacional». Así lo aseguró Beatriz Unamuno, responsable del área de Cultura de Fundación Caja de Burgos, quien definió a la capital como una ciudad donde «fluye la actividad contemporánea de manera natural».

Unamuno aseguró así que esta propuesta «huye deliberadamente de las etiquetas rígidas» y quiere ser una «auténtica bocanada de aire fresco» que «busca dar cabida a todas las opiniones y expresiones artísticas imaginables» con la premisa de que «no será necesario ser un experto en arte contemporáneo papara acercarse, disfrutar y dejarse interpelar por los proyectos expuestos».

Uno de los elementos más diferenciadores de ‘Afluente panorama’ respecto a otras bienales del circuito internacional radica en la «inmensa diversidad de disciplinas que se pondrán en juego». El público se encontrará con formatos innovadores que «van desde el denominado arte útil, la pintura, performances y los videojuegos hasta los videoclips musicales».

Además, Unamuno resaltó que «gran parte de las acciones e instalaciones han sido creadas de manera exclusiva y específica para Bienal Burgos», lo que significa que «el espectador asistirá a estrenos absolutos de piezas que jamás han sido exhibidas en ningún otro lugar del mundo».

La propuesta no se limitará a la exhibición estática en salas tradicionales, sino que «se desplegará por rincones monumentales, espacios cotidianos y el comercio local de la ciudad», avanzó la responsable. Así las cosas, el mapa expositivo incluye el Palacio de la Isla, el IES López de Mendoza, la Sala Capitular de Capitanía, el Hospital de la Concepción, el Museo de la Evolución Humana (MEH), el CAB, Cultural Cordón, el Museo de Burgos, la Capilla del antiguo Hospital Militar, la Quinta de San Agustín, el Hotel Corona de Castilla, el Museo del Retablo y el Almacén del Silo de Capiscol.

Asimismo, el propio río Arlanzón albergará intervenciones artísticas, y establecimientos como Serrano, Luz y Vida, Sombrerería Teodoro y la Óptica Álvarez Atienza sumarán sus escaparates a la muestra dando «protagonismo a un sector tan importante en Burgos como es el comercio local y de proximidad resistente».

Emilio Navarro, comisario general de Bienal Burgos, resaltó el planteamiento conceptual que ha guiado la selección de los creadores. «No nos hemos preguntado de qué queríamos hablar de forma cerrada, sino que nuestra prioridad ha sido dar la voz directamente a los artistas para que sean ellos quienes expresen, a través de sus creaciones, qué es lo que les preocupa o qué tienen que decir en el momento actual», afirmó.

Así, una treintena de artistas y creadores procedentes de una veintena de países abordará diversos temas con sus propuestas. «La vida cotidiana y las estructuras familiares serán el eje de autoras como la finlandesa Ani Leppälä, cuyas sutiles piezas fotográficas han formado parte de una exposición colectiva en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, así como de las propuestas que Diego Movilla e Ieva Epnere que se exhibirán en el Museo de Burgos».

La condición humana y sus contradicciones serán abordadas desde vertientes muy dispares. «Fernando Renes explorará las miserias sociales desde una mirada profundamente poética, mientras que el colectivo Honey and Bunny centrará su discurso en la alimentación mediante una impactante performance», apuntó el comisario de la cita.

Por otro lado, «la pura fascinación por el proceso creativo y el oficio artesano quedará patente en las piezas de mimbre y cestería de Lewis Prosser, o en las obras de Inés Santamaría y del canadiense Kim Dorland, quien protagonizará en el CAB su esperada primera exposición individual en España».

El componente multidisciplinar y global quedará reforzado por la presencia del colectivo Shynola, «célebre por la producción de videoclips para bandas e iconos de la talla de Lady Gaga, The Rolling Stones y ABBA», quienes «desvelarán las bambalinas de sus procesos digitales».

Asimismo, «el certamen contará con el reconocido artista y profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Tobias Putrih, con la impactante obra de Zhanna Kadirova, quien lleva cuatro años utilizando el arte como trinchera y testimonio de la guerra de Ucrania, y con Meiro Koizumi, cuya mirada se sumerge de forma introspectiva hacia el interior del ser humano, entre otros tantos artistas», añadió Navarro.

Finalmente, la Bienal servirá de trampolín para «creadores noveles de gran proyección como Patricia Paz o Fausto Amundaráin», demostrando que «el arte está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos».

ACTIVIDADES PARALELAS

Bienal Burgos vendrá acompañada de una programación cultural paralela que inundará Burgos de música, danza, performances y eventos participativos. «Hemos querido otorgar un protagonismo absoluto a dos colectivos concretos, las personas mayores y los estudiantes jóvenes», avanzó Unamuno. Así, a través de un programa de voluntariado de mayores, «el arte se convertirá en una herramienta directa contra el edadismo, permitiendo que este sector de la población aporte su experiencia a la sociedad ejerciendo de mediadores culturales con las generaciones más jóvenes».

Para el público joven y en estrecha colaboración con los estudiantes de la Universidad de Burgos (UBU), se ha diseñado el proyecto pionero ‘Adopta un artista’. «Mediante esta iniciativa, se emparejará a un creador con un alumno durante todo el proceso de montaje de la obra».

De este modo, alumno y artista «compartirán vivencias, formación y espacio de trabajo, al tiempo que los jóvenes harán de anfitriones mostrando y enseñando a los creadores los rincones más singulares de la ciudad». Paralelamente, otros grupos de alumnos «realizarán prácticas académicas enfocadas en las labores de mediación cultural y desarrollo técnico de las actividades».