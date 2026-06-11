Adjudicada la compra de 60 bicis eléctricas para moverse entre el centro y el Castillo de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La adquisición de 60 bicicletas eléctricas para moverse por la ciudad entre el centro y el Castillo de Burgos se acaba de adjudicar a la empresa Instituto Tecnológico de Castilla y León. Así lo informó la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno.

Este proyecto de mejora de la accesibilidad turística es uno de los incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y, por tanto, cuenta con fondos europeos para su financiación.

En este caso, la adjudicación de la compra de los vehículos se ha producido por importe de 360.338 euros con el IVA incluido y la previsión es que se puedan poner en uso «cuanto antes», en palabras de la portavoz municipal. El Ayuntamiento de Burgos tiene plazo hasta el 30 de junio de este año para justificar el uso de estos fondos, una fecha próxima en el calendario y que el equipo de Gobierno está comprometido a cumplir.

Por otro lado, en la reunión semanal del equipo de Gobierno se aprobó, fuera de los asuntos del orden del día, el proyecto de remodelación urbanística de las calles La Ribera, fase 1, y Padre Arregui, en el polígono industrial Burgos Este.

La empresa redactora del trabajo fue el Estudio Ingeniería Civil (EiC) que se hizo cargo del contrato por 80.000 euros. El diseño contempla que las obras deberán salir a licitación por 3.802.934 euros con el IVA incluido.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez adjudicada la obra, será de 11 meses. Los siguientes pasos estarán orientados a preparar los pliegos para sacar la intervención a licitación.