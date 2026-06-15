Sorpresa e indignación en la Barriada de los Ríos por el cambio de las barracas al polígono docente del Vena

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Los vecinos de la Barriada de los Ríos han pasado en pocos días de la sorpresa a la indignación tras conocer que el PP decidía por sorpresa ubicar las barracas en el polígono docente del Vena, después de que los feriantes confirmaran su aviso de que no volverían a levantar las atracciones en la calle Laredo.

Cuatro años después de que se decidiera sacar las barracas de las calles Eloy García Quevedo y Francisco de Vitoria, tras casi dos décadas de 'provisionalidad', los vecinos suman a la sorpresa y la indignación la inquietud porque recuerdan que el polígono docente no es el lugar adecuado para ubicar las atracciones por razones de seguridad y de salubridad.

Los vecinos recordaron al equipo de Gobierno que la ubicación de las barracas es un problema que lleva vivo desde hace tres años, cuando se decidió que fueran a la calle Laredo y que han tenido tiempo para buscar una alternativa después de que los feriantes avisaran el pasado año que no volverían a esta ubicación.

A la misma hora en la que el concejal de Festejos, César Barriada, daba cuenta de algunos de los detalles de las nuevas bases para la instalación de las barracas, los vecinos admiten que "no tenemos tiempo para reaccionar" ante esta decisión. Si que se está estudiando, aunque no está decidido, acudir a la Fiscalía para tratar de hacer cambiar al equipo de gobierno la decisión adoptada. Uno de los miembros de la asociación de vecinos, Jesús Gil de Juana, incidía en que hay motivos para acudir a la Fiscalía por "hay peligrosidad, falta de adecuación, falta de servicio y, además, es sabido que no es un sitio adecuado".

Ramón Andrés, miembro de la asociación de vecinos, señaló que "las medidas de seguridad están por encima de todo". Y, ojalá no pase, pero "si hubiera algún incidente en caso de una evacuación y demás no queda espacio suficiente para que los servicios de seguridad, asistencia y demás puedan pasar fluidamente". Y esa fue una de las principales razones por las que se sacaron las baracas del polígono docente del Vena.

Fernando Casado, que tiene un negocio en la zona, recordó también los problemas de seguridad ciudadana que se generaron cuando se instalaron las atracciones en el polígono docente, por la gran afluencia de personas en la zona hizo que hubiera robos en viviendas.

Los vecinos también recordaron el ruido que generan las atracciones. No ven suficiente que en las nuevas bases publicadas por el Ayuntamiento se adelante el horario de cierre a las 2.30 horas en las vísperas de festivo y a las 2 el resto de días y que se debe apagar la música a partir de la 1 de la madrugada. El ruido que hace la gente es mayor, recuerdan, es muy elevado.

Feliciano González, presidente de la asociación de vecinos, comentó que "está muy pensado" que las barracas acabaran en el polígono docente. El representante vecinal indicaba que el problema viene desde el momento en que el equipo de Gobierno "decidió que no existíamos" y relató lo que calificó como una serie de agravios hacia la Barriada al recordar que había un proyecto para arreglar la zona, un proyecto que salió adelante en las reuniones de la Junta de Distrito centro norte. Pero "esta corporación dijo que no era prioritario". También de la situación del abandonado Peña Amaya, donde recordó que es constante la presencia policial y de los bomberos por los problemas que generan quienes acceden al edificio.