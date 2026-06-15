La Diputación identifica el acceso a la vivienda como "el mayor de los problemas" en los pequeños pueblos

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El medio rural burgalés se enfrenta a una paradoja cada vez más evidente y de complejo abordaje. Y es que mientras la provincia presume, con el censo en la mano, de atraer población y consolidar proyectos empresariales en sus pueblos, la falta de soluciones residenciales amenaza con frenar ese impulso. La propia Diputación Provincial señala, de hecho, el acceso a la vivienda como el principal obstáculo para avanzar. "Es el mayor de los problemas que tiene ahora mismo la provincia", advertía el presidente de Sodebur, Carlos Gallo, durante el balance del Plan Estratégico de Burgos Rural (PEBUR), a tenor precisamente de los resultados obtenidos, pues tal circunstancia, junto con el lento despliegue de la fibra óptica, lastraban su ejecución.

En concreto, el grado de implantación de esta hoja de ruta hasta 2025 rondó el 75%, por incumplir algunas de las metas previstas debido, indicaba Gallo, a la persistencia de déficits estructurales como los dos citados, que "nos han bajado la nota, pues impiden a su vez el desarrollo de actuaciones clave" en materia, por ejemplo, de repoblación e impulso económico. "Tenemos mucha gente que quiere venir a vivir a la provincia y no tenemos una vivienda disponible para que puedan vivir en nuestros pueblos", lamentaba el presidente de Sodebur.

En el caso de la fibra óptica, el diputado provincial recordaba que el objetivo pasaba por alcanzar una cobertura cercana al 90% del territorio, un horizonte que finalmente no se alcanzaba. "Desgraciadamente, no lo hemos logrado", reconoció, aunque atribuyó esta situación al Gobierno central, por ser la administración "con competencia en la materia".

Más allá de estas asignaturas pendientes, el máximo responsable de Sodebur presentaba un balance positivo de la estrategia desarrollada durante los últimos años. Según los datos facilitados por la entidad, la consecución de los indicadores operacionales se situó en el 72% en 2023, el 77% en 2024 y el 73% en 2025, porcentajes que arrojan una media cercana al mencionado 75% y que sirven ahora como punto de partida para elaborar el nuevo diagnóstico provincial.

Uno de los logros más destacados de este "proceso de regeneración" es la evolución demográfica del territorio. Gallo subrayaba que Burgos es actualmente la única provincia de Castilla y León que registra crecimiento de población en el medio rural, con un incremento del 1,5% desde 2020. Un comportamiento que vinculaba, entre otras iniciativas, al programa Burgos Repuebla, impulsado junto a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos y la Universidad de Burgos, que contribuía a incorporar alrededor de 400 nuevos vecinos al censo provincial.

En el ámbito económico, Gallo destacaba las líneas de microcréditos destinadas a pequeñas empresas y autónomos, que permitían movilizar más de ocho millones de euros para apoyar proyectos empresariales, así como las ayudas al relevo generacional de negocios y los encuentros comarcales celebrados para detectar necesidades comunes del tejido productivo.

También reivindicaba los avances en materia de eficiencia energética, con actuaciones que llegaban a cerca del 70% de los municipios de la provincia mediante la renovación de alumbrados públicos, la modernización de instalaciones térmicas o ayudas dirigidas a mejorar la eficiencia del parque residencial. Del mismo modo, el presidente de Sodebur celebró el crecimiento objetivo experimentado por la actividad turística gracias a proyectos vinculados al patrimonio natural y cultural, punto en el que agradecía especialmente el apoyo de la Junta de Castilla y León, que hacía posible iniciativas como los distintos planes de sostenibilidad turística (con especial mención al de Garoña y el revulsivo que ha supuesto para el entorno, con el barco de Sobrón como principal atractivo) o la puesta en valor de espacios como Clunia y el geoparque de las Loras.

Con tal balance sobre la mesa, la Diputación afronta ya la elaboración de una nueva hoja de ruta para el medio rural burgalés hasta 2030. El proceso se prolongará durante los próximos cuatro meses y pretende incorporar la visión tanto de instituciones y agentes económicos como de la ciudadanía. Para ello, Sodebur prevé realizar 80 entrevistas personales a representantes provinciales y comarcales, habilitar cuestionarios dirigidos a alcaldes, jóvenes y población general y celebrar más de una decena de grupos de trabajo territoriales y temáticos. "El objetivo es identificar prioridades, detectar carencias y consensuar las actuaciones que deberán marcar el futuro de la provincia, que está en la mano de todos y cada uno de los que vivimos en ella", defendió Gallo, para animar a los burgaleses a participar activamente en el proceso a través de la página habilitada y de los distintos foros previstos.

Respecto al contenido, a expensas de conocer las aportaciones en camino y si bien a priori no habrá grandes cambios en el esquema general del nuevo plan, que mantendrá las áreas prioritarias de trabajo, el diputado provincial reconocía la posibilidad de que, dadas las circunstancias, la vivienda pase a ser un eje de desarrollo específico para reforzar las actuaciones a llevar a cabo en este ámbito.