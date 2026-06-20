Atapuerca da inicio a una nueva campaña de excavaciones con el foco de interés en el nivel TD6 de Homo Antecessor

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La próxima campaña de excavaciones de los yacimientos de Atapuerca dará comienzo este domingo, 21 de junio, y lo hará con la idea de continuar la línea de trabajo desarrollada en los últimos años, siendo el nivel TD6 de Gran Dolina uno de sus grandes focos de interés. Así lo asegura en declaraciones a Ical uno de sus codirectores, José Miguel Carretero, que indica que están abiertos a lo que pueda aparecer. “Estos yacimientos son tan ricos y espectaculares que nunca sabes por dónde pueden venir las sorpresas”, afirma.

“La idea es continuar lo que estamos haciendo estos últimos años, tanto en Trinchera como en Cueva Mayor”, explica Carretero, que destaca que los trabajos se concentrarán en los principales yacimientos de Trinchera del Ferrocarril, como son Sima del Elefante, Galería, Gran Dolina o Penal.

Todos los ojos volverán a estar puestos en Gran Dolina, y en especial en TD6, “el famoso nivel” donde se hallaron restos de Homo Antecessor, y al que volvieron a llegar hace un par de años. En la campaña de excavaciones de 2025 ya se hallaron fósiles de Antecessor, algunos de los cuales presentaban huellas de carnicería en forma de marcas de corte e impactos de percusión, lo que ponía en evidencia las prácticas canívales registradas en este nivel. “Queremos seguir encontrando cada vez más”, afirmó el codirector.

También esperan poder seguir encontrando nuevos elementos relacionados con otro de los grandes protagonistas de los últimos años, ‘Pink’, el fósil del rostro humano más antiguo de Europa occidental, que sorprendió al mundo cuando fue descubierto en Sima del Elefante en 2022. “Cuando se empezó a excavar, nadie esperaba encontrar este resto, así que la opción siempre existe”, afirma Carretero, que espera que pueda seguir habiendo sorpresas.

“Como Atapuerca toca tantos puntos de la Prehistoria, tantos momentos diferentes en los que está aportando una información muy relevante y está contribuyendo a todas las discusiones que hay desde los primeros pobladores de Europa hasta el origen de la agricultura, siempre esperamos encontrar información relevante”, explica uno de los responsables de los yacimientos.

La campaña dará comienzo este domingo, 21 de junio y se mantendrá hasta el 24 de julio, aproximadamente. En ella participarán unas 300 personas, entre investigadores y estudiantes, llegados de todas partes del mundo, y que estarán distribuidos en tres turnos. Entre ellos figuran investigadores procedentes de numerosas universidades y centros de investigación españoles e internacionales, y con la presencia de alrededor de una veintena de nacionalidades.

En este punto, cabe destacar el papel que desempeña la Fundación Atapuerca en la organización y desarrollo de cada campaña de excavaciones, actuando como punto de encuentro de los centros científicos y universidades que participan en el proyecto. Su labor abarca la gestión administrativa y legal de los participantes, garantizando que toda la documentación laboral, de seguridad y prevención de riesgos esté en regla, además de coordinar un programa de voluntariado para quienes no acuden vinculados a una institución académica o científica.

La entidad asume también una importante función logística. Se encarga de preparar los yacimientos antes de la llegada de los equipos de excavación para que los investigadores puedan centrarse exclusivamente en las tareas científicas. Asimismo, contrata personal específico para la logística y para la supervisión de la seguridad y la prevención de riesgos laborales, además de impartir formación en esta materia.

En coordinación con el equipo investigador, la Fundación gestiona aspectos relacionados con el alojamiento y la manutención de los participantes, así como el avituallamiento, los transportes, la comunicación y las relaciones institucionales. También aporta financiación a la campaña junto con la Junta de Castilla y León, a través del apoyo de sus mecenas y colaboradores.

Desde la creación de la Fundación en el año 2000, la campaña experimentó un notable crecimiento. Según los datos aportados por la propia entidad, a lo largo de estos años se ha pasado de excavar en seis yacimientos a hacerlo en once, de cuatro a casi seis semanas de duración y de unos 150 participantes a cerca de 300.

La entidad define su actividad a partir de tres grandes ámbitos: academia, ciencia y sociedad. En el apartado académico destaca la concesión de casi cien ayudas a la investigación, más de 50 de ellas a futuros doctores, contribuyendo a la formación de investigadores que hoy ocupan puestos de coordinación y codirección en distintos yacimientos.

Además de su implicación en la campaña, la Fundación desarrolla durante todo el año actividades de difusión, formación, así como proyectos internacionales dirigidos a jóvenes. También impulsa iniciativas relacionadas con la conservación de la memoria documental de Atapuerca.

Con el inicio de esta nueva campaña de excavaciones, Atapuerca volverá a situar a Burgos en el centro de la investigación sobre la evolución humana, y durante las próximas semanas investigadores de todo el mundo unirán esfuerzos para trabajar en uno de los proyectos científicos más relevantes, con la expectativa de que los yacimientos sigan aportando nuevos datos y hallazgos capaces de ampliar el conocimiento sobre nuestro pasado.