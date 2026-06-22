Reunión in extremis para salvar las Barracas de este año

Reunión para la apertura de propuestas que concurren a las parcelas de la Feria de Atracciones en el polígono docente de Burgos a la que asistieron los feriantes.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Feria de Atracciones de las Fiestas de San Pedro y San Pablo, que empiezan en cinco días, pende del alambre. Se barruntaba, desde que el Ayuntamiento de Burgos optó por el cambio de ubicación de la calle Laredo al Polígono Docente, que la convocatoria iba a quedar desierta. O todos o ninguno fue la consigna desde el jueves 11 de junio en el que se trasladaba el plano de 2019 para el cambio de ubicación.

En esta segunda convocatoria ha habido propuestas. Tres. Ninguna de los feriantes integrados en la Asociación que monta sus atracciones en Burgos. De ellas dos quedaron desiertas. Una atracción era la que salía adelante. La Feria se cancelaba.

En la apertura de plicas ha estado presente desde el primer momento el gerente de Cultura, Antonio Solana, y el concejal de Festejos, César Barriada. Una presentación y contrapresentación de planos en los que parecía que la feria de atracciones de las fiestas de San Pedro y San Pablo se suspendía.

No estaba todo perdido. A media mañana, una representación de la junta directiva de la Asociación de Feriantes Autónomos de Burgos mantenía un encuentro con el gerente de Cultura que se ha mantenido toda la mañana en diálogo con los feriantes para salvar los últimos escollos para salvar las Barracas. Mientras, un nutrido grupo de feriantes esperaba noticias a las puertas del Teatro Principal. Allí se anunciaba que «nos ha pedido medidas de las 10 casetas que no entran para tratar de ubicarlas y ahora nos vamos a mantener una reunión con el jefe de Bomberos para cumplir con las medidas de seguridad de incluir esta novedad», señaló el portavoz de los feriantes, David Galera.