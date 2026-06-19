Cunde el pesimismo entre los feriantes de Burgos: «Está muy complicado que haya feria este año»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

«Los feriantes somos familia, vamos todos a una». Es una frase repetida en varias ocasiones durante los últimos días entre quienes montan, cada año, las barracas. La solución de urgencia para instalar la Feria de Atracciones de San Pedro en el Polígono Docente no convence a los profesionales desde el principio, tal y como adelantó este periódico. Habrá que esperar a la apertura de plicas el próximo lunes, pero todo apunta, salvo sorpresa, que el desenlace sea parecido a la semana pasada. «Está muy complicado que haya feria este año«», sostiene el presidente de la Asociación de Feriantes Autónomos de Burgos, David Galera. Han presentado un documento alternativo para poder incluir las 10 casetas que no entran en el plano de la Feria de Atracciones de 2019 que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos rescató in extremis el pasado 11 de junio.

Inmediatamente se abrió el periodo de concurso individual por espacios. Ahí los feriantes recordaron que 10 casetas quedan fuera del plano y de la feria. No hay respuesta a sus requerimientos para que entren todos. «Vamos todos a una, si todos hemos soportado en la calle Laredo, todos tenemos que recuperar otro espacio». El problema, para los feriantes, es que «no han barajado otra opción más que hacer un corta pega de lo de 2019, no han buscado alternativa para los diez, aunque el mismo jueves se lo dijimos, que en ese plano no entrábamos todos».

No es un asunto nuevo. Desde el año pasado, al inaugurar la feria, los profesionales instaban al equipo de Gobierno a empezar a negociar una alternativa al Polígono de Villalonquéjar. Un par de reuniones presenciales y una virtual son las que se saldaron con una negativa al cambio y una petición de espera a contar con un recinto ferial. Hasta que el jueves 11 de junio se precipitaron los acontecimientos.

En la apertura de plicas, a la que asistieron algunos de los empresarios de la feria, se confirmó que nadie había pujado por ninguna parcela en la calle Laredo. Se exigió una reunión con el concejal de Festejos, César Barriada, a la que le acompañó el concejal de Seguridad, Ángel Manzanedo. De allí se salió con un no al cambio que horas después se trasladó en un trabajo contrarreloj para el cambio al polígono docente.

«Esa era una de las opciones que se han planteado desde la asociación, pero también estaba La Quinta, la zona de la Universidad… Solo que han cogido lo que era más rápido de 2019 sin pensar en una alternativa ni hada, tampoco es que haya dado tiempo a mucho porque se ha hecho todo deprisa y corriendo, quizás para no alertar a los vecinos que ahora protestan», sospechan desde la asociación. Habían propuesto ampliar el espacio de feria hacía el final de la calle Eloy García Quevedo, sin tocar la arteria principal de la Avenida Cantabria. No parece haberse tenido en cuenta.

¿Qué pasará si no hay concurrentes el próximo lunes? Pocas opciones quedan a cinco días de iniciarse las fiestas. Desde la asociación son partidarios de acudir a la vía convenio y ser ellos los que distribuyan, en acuerdo con las medidas de seguridad y prescriptivas de los técnicos municipales. «Es una fórmula que seguimos con otros ayuntamientos porque es un modelo más ligero y totalmente legal puesto que para eso tenemos nuestros abogados y nuestros técnicos para hacer todo acorde a la normativa», señala Galera. La otra fórmula es la publicación de convocatoria pública con bases de contratación, la vía elegida por seguridad y trasparencia tras la polémica de las gastronetas y las barras de conciertos, no soportaría una nueva convocatoria.

Desde la concesión del cambio de ubicación, el concejal de Festejos, César Barriada, ha manifestado en varias ocasiones que «las condiciones de seguridad son irrenunciables». En nuevo concurso ofrece 62 puestos mientras que en la calle Laredo se montaban 72 puestos. Se retiran, para cumplir con los criterios de seguridad establecidos por Bomberos y Protección Civil, diez puestos que se corresponden a casetas (puestos de comida, tómbolas, puestos de churros).